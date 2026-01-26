Põranda poleerija FP 303 põranda poleerija
Suurel kiirusel töötav põrandapoonija FP 303 tagab täiusliku poonimistulemuse mistahes põrandal, nt parkett-, laminaat-, kork-, kivi-, linoleum- või PVC-põrandal.
Kaunis kodu hõlmab ka hooldatud põrandaid. See, mis oli varem käsitsi tehtavate tööde keeruline protsess, on nüüd tänu kaasaegsetele seadmetele muutunud uskumatult lihtsaks. Suurel kiirusel töötav põrandapoonija FP 303 tagab täiusliku poonimistulemuse mistahes põrandal, nt parkett-, laminaat-, kork-, kivi-, linoleum- või PVC-põrandal. Pärast avamist jalglülitiga saab seadme käepidemest keerates mugavalt sisse ja välja lülitada. Imemisfunktsiooniga imetakse poonimistolm ära. Tänu poonimispea optimeeritud kolmnurksele kujule on sellega hõlbus pääseda ka nurkadesse. Lapik poonimispea võimaldab poonida ka mööbli alt. Ergonoomiline käepide tagab mugava ja mitteväsitava töö. Kaabli saab kerida lihtsalt ja korralikult kaablipoolile otse käepidemel. Kvaliteetne tekstiilkott, mis on samuti siia kinnitatud, sisaldab paberist filtrikotti. Eemaldatavaid poonimispatju saab ruumi säästmiseks hoida eraldi tarvikute kambris. Sujuvalt pöörlevad rattad tagavad poonija FP 303 vaevatu ja lihtsa teisaldamise.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline käepideMugavaks ja vaevatuks koristuseks.
Juhtme hoiustamine otse käepidemelJuhet saab mugavalt ja korrektselt hoiustada juhtmekonksude küljes.
Kvaliteetsed tekstiilkotid, sisaldavad eraldi lisatarvikute hoidikutKaasasolevate poleerimispatjade ruumisäästlik hoiustamine.
Lapik kolmnurkne poleerimispea
- Nurkade ja mööblialuste pindade lihtsaks poleerimiseks.
Pöörlev käepide
- Seadet saab kummardumata sisse ja välja lülitada.
Transpordirattad
- Tänu sujuvalt liikuvatele rullikutele saab põrandapoleerijat suurema vaevata transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiirus (rpm)
|1000
|Nimivõimsus (W)
|600
|Töölaius (mm)
|290
|Filterkoti maht (l)
|4
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 339 x 1162
Scope of supply
- poleerimispadjad: 3 tk.
- Filtrikott: Paber
Seadmed
- Kaabli hoiustamine
- Lisatarvikute hoiustamisvõimalusega kangast kott
Kasutusvaldkonnad
- Vahatatud puitpõrandad
- Lakitud parkett
- Õli/vahaviimistlusega puitpõrandad
- Laminaatpõrandad
- Kivipõrandad
- Korkpõrandad
- Linoleumpõrandad
- PVC põrandad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
