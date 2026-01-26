Kaunis kodu hõlmab ka hooldatud põrandaid. See, mis oli varem käsitsi tehtavate tööde keeruline protsess, on nüüd tänu kaasaegsetele seadmetele muutunud uskumatult lihtsaks. Suurel kiirusel töötav põrandapoonija FP 303 tagab täiusliku poonimistulemuse mistahes põrandal, nt parkett-, laminaat-, kork-, kivi-, linoleum- või PVC-põrandal. Pärast avamist jalglülitiga saab seadme käepidemest keerates mugavalt sisse ja välja lülitada. Imemisfunktsiooniga imetakse poonimistolm ära. Tänu poonimispea optimeeritud kolmnurksele kujule on sellega hõlbus pääseda ka nurkadesse. Lapik poonimispea võimaldab poonida ka mööbli alt. Ergonoomiline käepide tagab mugava ja mitteväsitava töö. Kaabli saab kerida lihtsalt ja korralikult kaablipoolile otse käepidemel. Kvaliteetne tekstiilkott, mis on samuti siia kinnitatud, sisaldab paberist filtrikotti. Eemaldatavaid poonimispatju saab ruumi säästmiseks hoida eraldi tarvikute kambris. Sujuvalt pöörlevad rattad tagavad poonija FP 303 vaevatu ja lihtsa teisaldamise.