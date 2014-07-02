Aknapuhastusvahendi kontsentraat RM 503, 20ml
Praktilise kujuga pakendites aknapuhastusvahendid kõikide veekindlate pindade, näiteks klaasi, akende, peeglite, dušikabiinide jne triibuvabaks puhastamiseks. Vesi jookseb kiiremini pinnalt maha ja ei lase mustusel nii kiiresti koguneda.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|4 x 20
|Pakendamisüksus (tk.)
|20
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|225 x 115 x 25
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Iluvõredega aknad
- Peeglid
- Klaaslauad
- Klaasist dušikabiinid