Aknapuhastusvahendi kontsentraat RM 503, 20ml

Praktilise kujuga pakendites aknapuhastusvahendid kõikide veekindlate pindade, näiteks klaasi, akende, peeglite, dušikabiinide jne triibuvabaks puhastamiseks. Vesi jookseb kiiremini pinnalt maha ja ei lase mustusel nii kiiresti koguneda.