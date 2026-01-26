Klaasipuhastusvahend RM 503, 500ml
Aknapuhastusvahendi kontsentraat kõikide veekindlate siledate pindade, nagu näiteks klaas, aknad, peeglid, dušikabiinid jne, triibuvabaks puhastamiseks. Parandab vihmavee mahavoolu ja hoiab pinnad pikema aja jooksul puhtana.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|500
|Pakendamisüksus (tk.)
|8
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Iluvõredega aknad
- Peeglid
- Klaaslauad
- Klaasist dušikabiinid