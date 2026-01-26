Klaasipuhastusvahend RM 503, 500ml

Aknapuhastusvahendi kontsentraat kõikide veekindlate siledate pindade, nagu näiteks klaas, aknad, peeglid, dušikabiinid jne, triibuvabaks puhastamiseks. Parandab vihmavee mahavoolu ja hoiab pinnad pikema aja jooksul puhtana.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 65 x 65 x 210
Klaasipuhastusvahend RM 503, 500ml
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Iluvõredega aknad
  • Peeglid
  • Klaaslauad
  • Klaasist dušikabiinid