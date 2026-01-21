Klaasipuhastusvahendi kontsentraat RM 500, 500ml

Kõikide klaas- ja peegelpindade triibuvabaks puhastamiseks. Eemaldab tõrksa mustuse, näiteks rasvakihi, näpujäljed ja heitmed.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 65 x 65 x 210
Toode
  • Triibuvaba puhastus
  • Eriti õrnatoimeline
  • Meeldiva värske lõhnaga
  • Katab hästi
  • Võib kasutada ka käsitsipesuks
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
  • Valmistatud Saksamaal
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Hoiatus
  • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Iluvõredega aknad
  • Peeglid
  • Klaaslauad
  • Klaasist dušikabiinid