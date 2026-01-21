Klaasipuhastusvahendi kontsentraat RM 500, 500ml
Kõikide klaas- ja peegelpindade triibuvabaks puhastamiseks. Eemaldab tõrksa mustuse, näiteks rasvakihi, näpujäljed ja heitmed.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|500
|Pakendamisüksus (tk.)
|8
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 65 x 210
Toode
- Triibuvaba puhastus
- Eriti õrnatoimeline
- Meeldiva värske lõhnaga
- Katab hästi
- Võib kasutada ka käsitsipesuks
- Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
- Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
- Valmistatud Saksamaal
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Hoiatus
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Iluvõredega aknad
- Peeglid
- Klaaslauad
- Klaasist dušikabiinid