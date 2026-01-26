RM 511 6x17g Katlakivi eemaldamise pulber, 17g

Katlakivi tõhus eemaldamine aurupuhastitest ja muudest kuuma vee seadmetest, nagu näiteks veekeetjad ja kohvimasinad – kasutusea pikendamiseks ja energia säästmiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (g) 6 x 17
Pakendamisüksus (tk.) 15
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 205 x 125 x 20
Kasutusvaldkonnad
  • Katlakivieemaldi Kärcheri aurupesuritele
  • Katlakivieemaldi kohvimasinatele, veekeedukannudele jne