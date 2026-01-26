RM 511 6x17g Katlakivi eemaldamise pulber, 17g
Katlakivi tõhus eemaldamine aurupuhastitest ja muudest kuuma vee seadmetest, nagu näiteks veekeetjad ja kohvimasinad – kasutusea pikendamiseks ja energia säästmiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (g)
|6 x 17
|Pakendamisüksus (tk.)
|15
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|205 x 125 x 20
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Katlakivieemaldi Kärcheri aurupesuritele
- Katlakivieemaldi kohvimasinatele, veekeedukannudele jne