Kivi- ja fassaadipuhastusvahend RM 623, 5l

See võimas puhastusvahend puhastab vaevata õli, rasva, tahma, tolmu ja heitmetest tekkiva mustuse. Kasutamiseks kivi- ja alumiiniumfassaadidel, kiviseintel, terrassidel ja muudel kivipindadel. Kõik-ühes kaitsev koostis hoiab pinnad kauem puhtad ning kaitseb neid tuule ja ilmastikuolude eest.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal (kg) 5
Kaal, sh pakend (kg) 5,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 192 x 145 x 248
Toode
  • Võimaldab vaevata eemaldada õli, rasva, rooste, tolmu, vetikad ja heitmete jäägid.
  • Võib kasutada alumiiniumpindadel
  • pH-väärtus kontsentraadis ligikaudu 7
  • Kasutusvalmis puhastusvahend
  • Kiire ja tõhus puhastus koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Valmistatud Saksamaal
Kivi- ja fassaadipuhastusvahend RM 623, 5l
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Alumiiniumfassaadid
  • Kivipinnad
  • Aiaseinad ja kiviseinad
Lisatarvikud