Kivi- ja fassaadipuhastusvahend RM 623, 5l

See võimas puhastusvahend puhastab vaevata õli, rasva, tahma, tolmu ja heitmetest tekkiva mustuse. Kasutamiseks kivi- ja alumiiniumfassaadidel, kiviseintel, terrassidel ja muudel kivipindadel. Kõik-ühes kaitsev koostis hoiab pinnad kauem puhtad ning kaitseb neid tuule ja ilmastikuolude eest.