Terrassipuhastusvahendi Patio & Deck RM 564 kontsentraat, 500ml

Terrassipuhastusvahendi kontsentraat rõdude ja terrasside (kivi/puit) materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, saaste ja tahma. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 70 x 70 x 240
Toode
  • Äärmiselt kontsentreeritud - sobib kasutamiseks Kärcheri kõrgsurvepesurites
  • Lahustab tavapärase mustuse nagu õli, rasva, anorgaanilised ja heitmetest tekkinud plekid, sambliku, rooste
  • Vähese vahutavusega
  • Eriti õrnatoimeline puhastus
  • Käsipesuks
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
  • Valmistatud Saksamaal
Terrassipuhastusvahendi Patio & Deck RM 564 kontsentraat, 500ml
Terrassipuhastusvahendi Patio & Deck RM 564 kontsentraat, 500ml
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Hoiatus
  • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
  • P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
  • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
  • Rõdu
  • Kivipõrandad
  • Puitpõrandad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Metall