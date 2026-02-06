Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1, 1l

Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.