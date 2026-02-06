Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1, 1l
Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|1
|Pakendamisüksus (tk.)
|6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|100 x 100 x 215
Toode
- Klaaspindade triibuvaba poleerimine
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Ajasääst kuni 30%
- Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
- Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
- Valmistatud Saksamaal
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- Pihustuspudel
Kasutusvaldkonnad
