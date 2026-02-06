Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1, 1l

Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 6
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 100 x 100 x 215
Toode
  • Klaaspindade triibuvaba poleerimine
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
  • Ajasääst kuni 30%
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
  • Valmistatud Saksamaal
Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1, 1l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
