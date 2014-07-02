Plastmassi puhastusvahend RM 625, 5l

Aiamööbli, PVC-aknaraamide, laste liumägede ja muude plastpindade põhjalikuks puhastamiseks. Äärmiselt õrnatoimeline.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal, sh pakend (kg) 5,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 200 x 150 x 260
Toode
  • Tõhus, intensiivne ja õrnatoimeline
  • Puhastab, kaitseb ja hooldab aiamööblit, aiatööriistu, plastmassist aknaraame ja teisi plastpindu
  • Kõikide tundlike plastpindade puhastamiseks, universaalne kasutus
  • Lahustab tõhusalt õli, rasva ja anorgaanilised plekid.
  • Käsitsi kasutamiseks
  • Kasutusvalmis puhastusvahend
  • Kiire ja tõhus puhastus koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Valmistatud Saksamaal
Kasutusvaldkonnad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Plastmass
Lisatarvikud