Plastmassi puhastusvahend RM 625, 5l
Aiamööbli, PVC-aknaraamide, laste liumägede ja muude plastpindade põhjalikuks puhastamiseks. Äärmiselt õrnatoimeline.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|5
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 150 x 260
Toode
- Tõhus, intensiivne ja õrnatoimeline
- Puhastab, kaitseb ja hooldab aiamööblit, aiatööriistu, plastmassist aknaraame ja teisi plastpindu
- Kõikide tundlike plastpindade puhastamiseks, universaalne kasutus
- Lahustab tõhusalt õli, rasva ja anorgaanilised plekid.
- Käsitsi kasutamiseks
- Kasutusvalmis puhastusvahend
- Kiire ja tõhus puhastus koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega
- Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
- Valmistatud Saksamaal
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K Mini Plus
- Pihustuspudel
Kasutusvaldkonnad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Plastmass