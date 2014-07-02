Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612, 1l

Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 6
Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 100 x 100 x 215
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Puitpinnad
  • Puitmajad