Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612, 1l

Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel.