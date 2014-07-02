Puidupuhastusvahend RM 624, 5l
Kõikide kaetud ja katmata veekindlate puitpindade, näiteks aiamööbli, puitpõrandate ja -terrasside põhjalikuks puhastamiseks. Eriti õrnatoimeline.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|5
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|Kaal (kg)
|5
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|192 x 145 x 248
Toode
- Kõikide tundlike veekindlate puitpindade puhastamiseks, universaalne kasutus
- Lahustab õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Eemaldab vetikad, tahma ja mineraalbaasil jäägid
- Kiire ja tõhus puhastus koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega
- Eriti õrnatoimeline
- Kontsentraadi pH-väärtus on ligikaudu 9
- Kasutusvalmis puhastusvahend
- Võib kasutada ka käsitsipesuks
- Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
- Valmistatud Saksamaal
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K Mini Plus
- Pihustuspudel
Kasutusvaldkonnad
- Puitpõrandad
- Terrass
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel