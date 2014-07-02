Puidupuhastusvahend RM 624, 5l

Kõikide kaetud ja katmata veekindlate puitpindade, näiteks aiamööbli, puitpõrandate ja -terrasside põhjalikuks puhastamiseks. Eriti õrnatoimeline.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal (kg) 5
Kaal, sh pakend (kg) 5,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 192 x 145 x 248
Toode
  • Kõikide tundlike veekindlate puitpindade puhastamiseks, universaalne kasutus
  • Lahustab õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • Eemaldab vetikad, tahma ja mineraalbaasil jäägid
  • Kiire ja tõhus puhastus koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega
  • Eriti õrnatoimeline
  • Kontsentraadi pH-väärtus on ligikaudu 9
  • Kasutusvalmis puhastusvahend
  • Võib kasutada ka käsitsipesuks
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Valmistatud Saksamaal
Puidupuhastusvahend RM 624, 5l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kasutusvaldkonnad
  • Puitpõrandad
  • Terrass
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
