Auto klaasipuhastusvahend RM 650 + salongipuhastuvahend RM 651, 500ml
Autopuhastuse unistuste meeskond: RM 650 autoklaasi puhastusvahend triipudevabade autoklaaside jaoks täiendab suurepäraselt RM 651 Interior Cleaner värske ja puhta interjööriga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|2 x 500
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid