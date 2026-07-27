Auto klaasipuhastusvahend RM 650 + salongipuhastuvahend RM 651, 500ml

Autopuhastuse unistuste meeskond: RM 650 autoklaasi puhastusvahend triipudevabade autoklaaside jaoks täiendab suurepäraselt RM 651 Interior Cleaner värske ja puhta interjööriga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 2 x 500
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Auto klaasipuhastusvahend RM 650 + salongipuhastuvahend RM 651, 500ml
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
Puhastusvahendid