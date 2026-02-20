Autošampooni kontsentraat RM 562, 500ml

Autošampooni kontsentraat sõidukite materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, talvise mustuse ja teetolmu värvitud osadelt, klaasilt, plastilt ja kroomilt. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 70 x 70 x 240
Kasutusvaldkonnad
  • Plastmass
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Värvitud pinnad
  • Kroom
