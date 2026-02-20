Autošampooni kontsentraat RM 562, 500ml
Autošampooni kontsentraat sõidukite materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, talvise mustuse ja teetolmu värvitud osadelt, klaasilt, plastilt ja kroomilt. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|500
|Pakendamisüksus (tk.)
|8
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|70 x 70 x 240
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K Mini Plus
- Pihustuspudel
Kasutusvaldkonnad
- Plastmass
- Aknad ja klaaspinnad
- Värvitud pinnad
- Kroom