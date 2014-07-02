Kolm-ühes autošampoon RM 610, 1l

Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 6
Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 100 x 100 x 215
Toode
  • Tõhus ja eriti õrnatoimeline universaalne puhastusvahend
  • Tundlike kohtade puhastamiseks autodel ja mootorratastel
  • Kiire ja tõhus puhastus koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega
  • Kiiresti kuivav koostis pinna triibuvabaks kuivamiseks, ilma et pinda oleks vaja pärast puhastamist käsitsi poleerida
  • Kõrgläiget andev Ultra Gloss koostis, mis annab briljantse sära kogu sõidukile
  • Plug 'n' Clean süsteem on kõige lihtsam ja kiirem viis kanda puhastusvahendit Kärcheri survepesuri abil pinnale
  • Kasutusvalmis puhastusvahend
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
  • Valmistatud Saksamaal
Kolm-ühes autošampoon RM 610, 1l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid