Polish & wax RM 660, 500ml

Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 70 x 70 x 180
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõiduki värvitud pinnad
  • Värvitud pinnad
Lisatarvikud