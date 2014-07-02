Puhastusvahend Ultra Foam RM 615, 1l

Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 6
Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 100 x 100 x 215
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Autod
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Haagissuvilad / matkaautod
Lisatarvikud