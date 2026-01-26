Putukate eemaldamise vahend RM 618, 500ml

Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 70 x 70 x 270
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Värvitud pinnad
  • Metall
  • Kroom
  • Plastmass