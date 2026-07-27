RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend
RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendi näidisega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
Toode
- Autošampoon lahustab mustuse, kuid on samas õrn materjalide vastu, ning hoolduskomponendid tagavad sõiduki pinna kaitse, kiire kuivamise ja särava lõpptulemuse.
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Power Control Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Universal Edition Car
- K 3 Classic
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 WCM Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- Pihustuspudel
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid