RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend

RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendi näidisega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Toode
  • Autošampoon lahustab mustuse, kuid on samas õrn materjalide vastu, ning hoolduskomponendid tagavad sõiduki pinna kaitse, kiire kuivamise ja särava lõpptulemuse.
RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
Puhastusvahendid