RM 650 autoklaasi puhastusvahend, 500ml

Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpujäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 80 x 80 x 250
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Tuuleklaasid
  • Aknad ja klaaspinnad