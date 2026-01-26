RM 651 sisepuhastusvahend, 500ml

Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlauast polstri ja nahkpindadeni. Antistaatilise ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 80 x 80 x 280
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Plastpaneelid
  • Autoistmed
  • Autosalongid
  • Salongid