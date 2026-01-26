RM 667** 0,5l rim cleaners, 500ml

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 70 x 100 x 245
RM 667** 0,5l rim cleaners, 500ml
RM 667** 0,5l rim cleaners, 500ml
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Veljed