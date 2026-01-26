Siidmatt sisehooldusvahend RM 652, 500ml

Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad.