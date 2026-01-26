Siidmatt sisehooldusvahend RM 652, 500ml

Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 80 x 80 x 280
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Salongid
  • Plastpaneelid