Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670, 5l
Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|5
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|Kaal (kg)
|5
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|192 x 145 x 248
Toode
- Väga tõhus klaasipesuvedeliku kontsentraat talviseks kasutamiseks. 5 l kontsentraadist saab kuni 15 liitrit klaasipesuvedelikku.
- Kaitseb klaasipesuvedelikku külmumise eest.
- Ei jäta jääke, triipe, kuivab kiiresti
- Eemaldab piduritolmu, mustuse rehvidelt, teesoola jäägid, lume- ja lörtsijäägid.
- Vähendab hajutatud valgusest tekkivaid peegeldusefekte.
- Ei tekita polükarbonaadile pingest põhjustatud lõhesid ning sobib ka näiteks esitulede puhastamiseks.
- Tänu katlakivivastasele koostisele võib kontsentraati lahustada ükskõik millise karedusastmega vees. Klaasipesuvedelikku ei teki katlakivi ja pihustusdüüsid ei blokeeru.
- Sobib lehvikjugadele
- Võib segada Kärcheri suvise klaasipesuvedelikuga. Paaki ei pea kevadistel ja sügisestel üleminekuperioodidel tühjendama.
- Meeldiva värske tsitruse lõhnaga
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
- P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
- P403 + P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Power Control Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Universal Edition Car
- K 3 Classic
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 WCM Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- OC 6-18 Premium
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- OC Handheld Compact
- OC Handheld Compact Adventure
Kasutusvaldkonnad
- Tuuleklaasid