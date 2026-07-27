Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670, 5l

Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal (kg) 5
Kaal, sh pakend (kg) 5,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 192 x 145 x 248
Toode
  • Väga tõhus klaasipesuvedeliku kontsentraat talviseks kasutamiseks. 5 l kontsentraadist saab kuni 15 liitrit klaasipesuvedelikku.
  • Kaitseb klaasipesuvedelikku külmumise eest.
  • Ei jäta jääke, triipe, kuivab kiiresti
  • Eemaldab piduritolmu, mustuse rehvidelt, teesoola jäägid, lume- ja lörtsijäägid.
  • Vähendab hajutatud valgusest tekkivaid peegeldusefekte.
  • Ei tekita polükarbonaadile pingest põhjustatud lõhesid ning sobib ka näiteks esitulede puhastamiseks.
  • Tänu katlakivivastasele koostisele võib kontsentraati lahustada ükskõik millise karedusastmega vees. Klaasipesuvedelikku ei teki katlakivi ja pihustusdüüsid ei blokeeru.
  • Sobib lehvikjugadele
  • Võib segada Kärcheri suvise klaasipesuvedelikuga. Paaki ei pea kevadistel ja sügisestel üleminekuperioodidel tühjendama.
  • Meeldiva värske tsitruse lõhnaga
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670, 5l
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670, 5l
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670, 5l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
  • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
  • P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
  • P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
  • P403 + P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Tuuleklaasid
Lisatarvikud