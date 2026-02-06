Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l

Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.