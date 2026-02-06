Ultra Foam Cleaner RM 527, 5l
Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|5
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|Kaal (kg)
|5,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|192 x 145 x 248
Kokkusobivad masinad
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K Mini Plus
- Pihustuspudel
Kasutusvaldkonnad
- Autod
- Mootorrattad ja rollerid
- Haagissuvilad / matkaautod