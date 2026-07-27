Veljepuhastusvahend RM 667 + putukaeemalduvahend RM 618, 500ml
Tugev partnerlus: Premium RM 667 veljepuhastusvahend on kiire ja tõhus lahendus kõigi tavapäraste velgede puhastamiseks, samal ajal kui putukaeemaldaja RM 618 puhastab õrnalt putukajäägid sõidukite värvilt ja akendelt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|2 x 500
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Hoiatus
- H302 Allaneelamisel kahjulik.
- H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Hoiatus
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid