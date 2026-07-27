Veljepuhastusvahend RM 667 + putukaeemalduvahend RM 618, 500ml

Tugev partnerlus: Premium RM 667 veljepuhastusvahend on kiire ja tõhus lahendus kõigi tavapäraste velgede puhastamiseks, samal ajal kui putukaeemaldaja RM 618 puhastab õrnalt putukajäägid sõidukite värvilt ja akendelt.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 2 x 500
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Veljepuhastusvahend RM 667 + putukaeemalduvahend RM 618, 500ml
Veljepuhastusvahend RM 667 + putukaeemalduvahend RM 618, 500ml
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Hoiatus
  • H302 Allaneelamisel kahjulik.
  • H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
  • Hoiatus
  • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
Puhastusvahendid