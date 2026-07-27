Veljepuhastusvahend RM 667 + putukaeemalduvahend RM 618, 500ml

Tugev partnerlus: Premium RM 667 veljepuhastusvahend on kiire ja tõhus lahendus kõigi tavapäraste velgede puhastamiseks, samal ajal kui putukaeemaldaja RM 618 puhastab õrnalt putukajäägid sõidukite värvilt ja akendelt.