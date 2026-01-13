Universaalpuhastusvahend RM 555, 5l

Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal (kg) 5,2
Kaal, sh pakend (kg) 5,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 192 x 145 x 248
Toode
  • Universaalne, eriti õrnatoimeline vedel puhastusvahend
  • Õlieraldajas eraldab õli veest kiiresti.
  • Lahustab tõhusalt õli, rasva ja anorgaanilised plekid.
  • Eemaldab vaevata mustuse kõigilt veekindlatelt pindadelt
  • Eriti õrnatoimeline
  • pH neutraalne
  • Kasutusvalmis puhastusvahend
  • Kiire ja tõhus puhastus koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Valmistatud Saksamaal
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
Lisatarvikud