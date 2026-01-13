Universaalpuhastusvahend RM 555, 5l
Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|5
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|Kaal (kg)
|5,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|192 x 145 x 248
Toode
- Universaalne, eriti õrnatoimeline vedel puhastusvahend
- Õlieraldajas eraldab õli veest kiiresti.
- Lahustab tõhusalt õli, rasva ja anorgaanilised plekid.
- Eemaldab vaevata mustuse kõigilt veekindlatelt pindadelt
- Eriti õrnatoimeline
- pH neutraalne
- Kasutusvalmis puhastusvahend
- Kiire ja tõhus puhastus koos Kärcheri kõrgsurvepesuritega
- Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
- Valmistatud Saksamaal
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Premium
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 6 Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K Comfort Premium Home Wood
- K Mini Plus
- Pihustuspudel
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid