Kivipõradate puhastusvahend RM 537, 500ml
Kivipõrandate puhastusvahend Stone Floor Cleaning RM 537 puhastab keraamilistest- ja kiviplaatidest ning looduskivist põrandad triibuvabalt. Eemaldab tõhusalt ja õrnatoimeliselt jalatsite kandmisest tekkinud jäljed ning sobib ka vinüül-, PVC- ja linoleumpõrandate puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|500
|Pakendamisüksus (tk.)
|8
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 65 x 210
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Keraamilised plaadid
- Kivipinnad
- PVC põrandad
- Linoleumpõrandad
- Vinüül