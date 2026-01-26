Kivipõradate puhastusvahend RM 537, 500ml

Kivipõrandate puhastusvahend Stone Floor Cleaning RM 537 puhastab keraamilistest- ja kiviplaatidest ning looduskivist põrandad triibuvabalt. Eemaldab tõhusalt ja õrnatoimeliselt jalatsite kandmisest tekkinud jäljed ning sobib ka vinüül-, PVC- ja linoleumpõrandate puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 65 x 65 x 210
Kasutusvaldkonnad
  • Keraamilised plaadid
  • Kivipinnad
  • PVC põrandad
  • Linoleumpõrandad
  • Vinüül