Kivipõradate puhastusvahend RM 537, 500ml

Kivipõrandate puhastusvahend Stone Floor Cleaning RM 537 puhastab keraamilistest- ja kiviplaatidest ning looduskivist põrandad triibuvabalt. Eemaldab tõhusalt ja õrnatoimeliselt jalatsite kandmisest tekkinud jäljed ning sobib ka vinüül-, PVC- ja linoleumpõrandate puhastamiseks.