Multifunktsionaalne põrandapuhastusvahend RM 536, 500ml
Kõikidele kõvadele põrandapindadele: multifunktsionaalne põrandapuhastusvahend RM 536 puhastab põrandad põhjalikult. Eemaldab jalatsite kandmisest tekkinud jäljed ja tagab triibuvaba lõpptulemuse. Sidrunilõhnalises puhastusvahendis olev niiskuskaitse kaitseb põrandat paisumise eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|500
|Pakendamisüksus (tk.)
|8
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 65 x 210
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Korkpõrandad
- Kivipinnad
- Puitpõrandad
- Vinüül