Multifunktsionaalne põrandapuhastusvahend RM 536, 500ml

Kõikidele kõvadele põrandapindadele: multifunktsionaalne põrandapuhastusvahend RM 536 puhastab põrandad põhjalikult. Eemaldab jalatsite kandmisest tekkinud jäljed ja tagab triibuvaba lõpptulemuse. Sidrunilõhnalises puhastusvahendis olev niiskuskaitse kaitseb põrandat paisumise eest.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 65 x 65 x 210
Multifunktsionaalne põrandapuhastusvahend RM 536, 500ml
Kasutusvaldkonnad
  • Korkpõrandad
  • Kivipinnad
  • Puitpõrandad
  • Vinüül