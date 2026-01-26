Puhastusvahend lakitud puitpõrandatele RM 534, 500ml

Lakitud puitpõrandate põhjalikuks ja õrnatoimeliseks puhastamiseks, värskendamiseks ja hooldamiseks. Tõhusa niiskuskaitsega, mis kaitseb põrandaid paisumise eest. Värske sidrunilõhnaga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 65 x 65 x 210
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Lakitud parkett
  • Laminaatpõrandad
  • Korkpõrandad