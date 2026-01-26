Puhastusvahend lakitud puitpõrandatele RM 534, 500ml

Lakitud puitpõrandate põhjalikuks ja õrnatoimeliseks puhastamiseks, värskendamiseks ja hooldamiseks. Tõhusa niiskuskaitsega, mis kaitseb põrandaid paisumise eest. Värske sidrunilõhnaga.