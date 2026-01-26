Puhastusvahend lakitud puitpõrandatele RM 534, 500ml
Lakitud puitpõrandate põhjalikuks ja õrnatoimeliseks puhastamiseks, värskendamiseks ja hooldamiseks. Tõhusa niiskuskaitsega, mis kaitseb põrandaid paisumise eest. Värske sidrunilõhnaga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|500
|Pakendamisüksus (tk.)
|8
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Lakitud parkett
- Laminaatpõrandad
- Korkpõrandad