Puhastusvahend õlitatud ja vahatatud pitpõrandatele RM535, 500ml

Puhastusvahend RM 535 puhastab, hooldab ja kaitseb õlitatud ja vahatatud puitpõrandaid ning jätab triibuvaba ja siidjalt mati läike — lisaks ei ole põrandat pärast vaja täiendavalt üle pühkida. Meeldiv mesilasvaha lõhn.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 65 x 655 x 210
Kasutusvaldkonnad
  • Vahatatud puitpõrandad
  • Õli/vahaviimistlusega puitpõrandad