Puhastusvahend õlitatud ja vahatatud pitpõrandatele RM535, 500ml

Puhastusvahend RM 535 puhastab, hooldab ja kaitseb õlitatud ja vahatatud puitpõrandaid ning jätab triibuvaba ja siidjalt mati läike — lisaks ei ole põrandat pärast vaja täiendavalt üle pühkida. Meeldiv mesilasvaha lõhn.