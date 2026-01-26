Puhastusvahend õlitatud ja vahatatud pitpõrandatele RM535, 500ml
Puhastusvahend RM 535 puhastab, hooldab ja kaitseb õlitatud ja vahatatud puitpõrandaid ning jätab triibuvaba ja siidjalt mati läike — lisaks ei ole põrandat pärast vaja täiendavalt üle pühkida. Meeldiv mesilasvaha lõhn.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|500
|Pakendamisüksus (tk.)
|8
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 655 x 210
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Vahatatud puitpõrandad
- Õli/vahaviimistlusega puitpõrandad