Kõvade põrandapindade üldpuhastusvahend RM 533, 1l

Eemaldab põhjalikult vanad kaitsekihid ja tõrksa mustuse kivilt, linoleumilt, PVC-lt. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutada koos Kärcheri hooldusvahenditega. Võib kasutada ka kaetud parkett- ja korkpõrandate üldpuhastusvahendina. Märkus: ei sobi katmata puitpõrandatele.