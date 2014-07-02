Kõvade põrandapindade üldpuhastusvahend RM 533, 1l

Eemaldab põhjalikult vanad kaitsekihid ja tõrksa mustuse kivilt, linoleumilt, PVC-lt. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutada koos Kärcheri hooldusvahenditega. Võib kasutada ka kaetud parkett- ja korkpõrandate üldpuhastusvahendina. Märkus: ei sobi katmata puitpõrandatele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 6
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 90 x 90 x 215
Toode
  • Põhjalik puhastus
  • Eemaldab vanad kattekihid
  • Eemaldab tõrksa mustuse
  • Baas uuele kattekihile
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
  • Valmistatud Saksamaal
Kõvade põrandapindade üldpuhastusvahend RM 533, 1l
Kõvade põrandapindade üldpuhastusvahend RM 533, 1l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Hoiatus
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
  • P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
  • P234 Hoida üksnes originaalpakendis.
  • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
  • P406 Hoida sööbekindlas mahutis/sööbekindla sisevooderdisega mahutis.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kivipõrandad
  • Linoleumpõrandad
  • PVC põrandad