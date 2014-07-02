Kõvade põrandapindade üldpuhastusvahend RM 533, 1l
Eemaldab põhjalikult vanad kaitsekihid ja tõrksa mustuse kivilt, linoleumilt, PVC-lt. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutada koos Kärcheri hooldusvahenditega. Võib kasutada ka kaetud parkett- ja korkpõrandate üldpuhastusvahendina. Märkus: ei sobi katmata puitpõrandatele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|1
|Pakendamisüksus (tk.)
|6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|90 x 90 x 215
Toode
- Põhjalik puhastus
- Eemaldab vanad kattekihid
- Eemaldab tõrksa mustuse
- Baas uuele kattekihile
- Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
- Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
- Valmistatud Saksamaal
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Hoiatus
- H290 Võib söövitada metalle.
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
- P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- P234 Hoida üksnes originaalpakendis.
- P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
- P406 Hoida sööbekindlas mahutis/sööbekindla sisevooderdisega mahutis.
Kasutusvaldkonnad
- Kivipõrandad
- Linoleumpõrandad
- PVC põrandad