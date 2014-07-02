Puhastusvahend RM 532 matile kivile, linoleumile ja PVC-le, 1l

Optimaalne hooldus ja kaitse mattidele sünteetilisest ja looduskivist põrandatele, linoleumile ja PVC-le. Eemaldab jalajäljed, taastab põranda kaitsekihti ja põrand jääb poolläikiva viimistlusega. Märkus: jätta vahendiga töödeldud põrandad 24 tunniks seisma, mitte kanda peale vett, mitte liigutada mööblit ega kõndida põrandal jalatsitega. Toote hoiustamisel vältida külmumist.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 6
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 100 x 100 x 215
Puhastusvahend RM 532 matile kivile, linoleumile ja PVC-le, 1l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Matid looduslikud ja sünteetilised kivipõrandad
  • Linoleumpõrandad
  • PVC põrandad