Puhastusvahend RM 532 matile kivile, linoleumile ja PVC-le, 1l

Optimaalne hooldus ja kaitse mattidele sünteetilisest ja looduskivist põrandatele, linoleumile ja PVC-le. Eemaldab jalajäljed, taastab põranda kaitsekihti ja põrand jääb poolläikiva viimistlusega. Märkus: jätta vahendiga töödeldud põrandad 24 tunniks seisma, mitte kanda peale vett, mitte liigutada mööblit ega kõndida põrandal jalatsitega. Toote hoiustamisel vältida külmumist.