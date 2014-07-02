Puhastusvahend RM 531 parketile, kaetud puitpindadele, laminaadile ja korkpõrandatele, 1l

Optimaalne hooldus ja kaitse kaetud parkett-, laminaat- ja korkpõrandatele. Eemaldab jalajäljed, taastab põranda kaitsekihti ja põrand jääb poolläikiva viimistlusega. Märkus: jätta vahendiga töödeldud põrandad 24 tunniks seisma, mitte kanda peale vett, mitte liigutada mööblit ega kõndida põrandal jalatsitega.