Puhastusvahend RM 531 parketile, kaetud puitpindadele, laminaadile ja korkpõrandatele, 1l
Optimaalne hooldus ja kaitse kaetud parkett-, laminaat- ja korkpõrandatele. Eemaldab jalajäljed, taastab põranda kaitsekihti ja põrand jääb poolläikiva viimistlusega. Märkus: jätta vahendiga töödeldud põrandad 24 tunniks seisma, mitte kanda peale vett, mitte liigutada mööblit ega kõndida põrandal jalatsitega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|1
|Pakendamisüksus (tk.)
|6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|100 x 100 x 215
Kasutusvaldkonnad
- Lakitud parkett
- Laminaatpõrandad
- Korkpõrandad