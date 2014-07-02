Vahatatud või õlitatud parketi hooldusvahend RM 530, 1l
Vahatatud ja õlitatud puitpõrandate optimaalne hooldus ja kaitse. Eemaldab jäljed, taastab hooldava kihi ja põrand jääb kaunilt poolmatt. Märkus: jätta vahendiga töödeldud põrandad 24 tunniks seisma, mitte kanda peale vett, mitte liigutada mööblit ega kõndida põrandal jalatsitega. Toote hoiustamisel vältida külmumist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|1
|Pakendamisüksus (tk.)
|6
|Kaal (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|100 x 100 x 215
Toode
- Optimaalne hooldus ja kaitse
- Värskendab
- Annab poolmati läike
- Poleerib hästi
- Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
- Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
- Valmistatud Saksamaal
Kasutusvaldkonnad
- Vahatatud puitpõrandad
- Õli/vahaviimistlusega puitpõrandad