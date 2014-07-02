Vahatatud või õlitatud parketi hooldusvahend RM 530, 1l

Vahatatud ja õlitatud puitpõrandate optimaalne hooldus ja kaitse. Eemaldab jäljed, taastab hooldava kihi ja põrand jääb kaunilt poolmatt. Märkus: jätta vahendiga töödeldud põrandad 24 tunniks seisma, mitte kanda peale vett, mitte liigutada mööblit ega kõndida põrandal jalatsitega. Toote hoiustamisel vältida külmumist.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 6
Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 100 x 100 x 215
Toode
  • Optimaalne hooldus ja kaitse
  • Värskendab
  • Annab poolmati läike
  • Poleerib hästi
  • Kohandatud Kärcheri seadmetele garanteeritud materjalide ühilduvusega
  • Pudeli korpus on valmistatud 100% taaskasutatud plastikust
  • Valmistatud Saksamaal
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Vahatatud puitpõrandad
  • Õli/vahaviimistlusega puitpõrandad