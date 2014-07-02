Vahatatud või õlitatud parketi hooldusvahend RM 530, 1l

Vahatatud ja õlitatud puitpõrandate optimaalne hooldus ja kaitse. Eemaldab jäljed, taastab hooldava kihi ja põrand jääb kaunilt poolmatt. Märkus: jätta vahendiga töödeldud põrandad 24 tunniks seisma, mitte kanda peale vett, mitte liigutada mööblit ega kõndida põrandal jalatsitega. Toote hoiustamisel vältida külmumist.