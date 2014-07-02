Tekstiilpindade puhastusvahend RM 762, 500ml
Väga tõhus ja kauakestev kaitse kõikidele tekstiilkatetele. Vaibad, polster ja autoistmed kaetakse mustust tõrjuva kihiga, mis aitab ennetada mustuse kogunemist ka tulevikus. Seetõttu saab mustust tolmuimejaga ära imeda veelgi lihtsamalt ja tõhusamalt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (ml)
|500
|Pakendamisüksus (tk.)
|8
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 65 x 210
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polster
- Autoistmed