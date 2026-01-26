Määrdunud vee sukelpump SP 16.000 Dirt
Kiiresti pumbata välja ja üle kanda must vesi pumpamisvõimsusega kuni 16 000 l/h: Tugeva mustveepumbaga SP 16.000 Dirt koos reguleeritava kõrgusega ujuklüliti suurema paindlikkuse tagamiseks.
Suuremad veemahud on nende eriala: 16 000 l/h maksimaalse võimsusega mustveepump SP 16 000 Dirt pumpab usaldusväärselt kuni 20 mm mustuseosakestega vett, nt aiatiikidest või üleujutatud keldritest. Tugeva mustuse korral kaitseb ummistuste eest valikuline eelfilter. Professional sarjast tuntud liugrõngastihend paigaldatakse pikemaks elueaks. Sukelpumbal on ujuklüliti automaatseks aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks. Ujuk on kinnitatud ka siinile ja seda saab madalal tasemel pumpamiseks vertikaalselt reguleerida. Käsirežiimis suudab see isegi välja pumbata kuni 25 mm jääkvee tasemeni. Ja Quick Connecti ühenduskeere võimaldab kiiresti ja lihtsalt ühendada 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikuid.
Omadused ja tulu
Keraamiline tihend.Eriti pikk kasutusiga.
Reguleeritava kõrgusega ujuklülitiLaiendab pumba kasutusvõimalust, võimaldades määrata pumba sisse- ja väljalülitamispunktid, mis kaitseb pumpa kuivalt töötamise eest.
Quick Connect kiirühendusÜhenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute või G1 ühenduse kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.
Ette nähtud musta vee pumpamiseks
- Musta vee usaldusväärseks väljapumpamiseks, milles on kuni 20 mm suurused mustuseosakesed.
Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Pideva töö režiimile lülitamiseks.
Mugav kandesang
- Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Vastupidav ja lihtsasti kinnitatav eelfilter (lisatarvik)
- Kaitseb pumpa suurema mustuse eest, kaitstes pumba rootorit ummistuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|550
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 16000
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Tõstekõrgus (m)
|8
|Rõhk (bar)
|max. 0,8
|Osakeste suurus (mm)
|max. 20
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Min jääkvesi, käsitsi (mm)
|25
|Allesjääva vee kõrgus (mm)
|25
|Ühenduskeere
|G1 1/2
|Survepoolel olev ühenduskeere
|G1/2 sisekeere
|Toitekaabel (m)
|10
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Ühendusvoolik: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Seadmed
- Mugav kandesang
- Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
- Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Reguleeritava kõrgusega paindlik ujuklüliti
- Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja
- Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
- Keraamiline tihend.
Kasutusvaldkonnad
- Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
