Suuremad veemahud on nende eriala: 16 000 l/h maksimaalse võimsusega mustveepump SP 16 000 Dirt pumpab usaldusväärselt kuni 20 mm mustuseosakestega vett, nt aiatiikidest või üleujutatud keldritest. Tugeva mustuse korral kaitseb ummistuste eest valikuline eelfilter. Professional sarjast tuntud liugrõngastihend paigaldatakse pikemaks elueaks. Sukelpumbal on ujuklüliti automaatseks aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks. Ujuk on kinnitatud ka siinile ja seda saab madalal tasemel pumpamiseks vertikaalselt reguleerida. Käsirežiimis suudab see isegi välja pumbata kuni 25 mm jääkvee tasemeni. Ja Quick Connecti ühenduskeere võimaldab kiiresti ja lihtsalt ühendada 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikuid.