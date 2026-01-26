Määrdunud vee sukelpump SP 16.000 Flood Box
Kärcheri SP 16.000 Flood Box hädaolukordadeks, nagu üleujutus või kõrge veetase: musta vee pumba, riidest vooliku ja jämeda võrguga kandekotiga, mida saab kasutada eelfiltrina.
Maja või keldri üleujutuse korral on vaja kiiresti tegutseda- Kärcher SP 16.000 Flood Box ideaalne lahendus suurte veekoguste jaoks. Karbis on kõik vajalikud esemed koheseks kasutuselevõtuks. Võimsa mustveepumbaga SP 16.000 jõudlus on kuni 16 000 l/h. SP 16.000 Flood Box on suuteline välja pumpama kuni 20 mm suuruste mustusosakestega vett. Suurema saastumise korral, nagu üleujutused, saab kasti jämedat võrku kasutada lisaeelfiltrina – kaitstes nii pumba tiivikut ummistuste eest. Quick Connect ühenduskeere võimaldab kiiresti ja lihtsalt ühendada komplektis oleva 1 1/4" riidest vooliku. Kuna voolikuklambril on tiibpolt, toimub ühendus ilma tööriistadeta. 10 meetri pikkune voolik sobib suurepäraselt suurte veekoguste transportimiseks. Ruumi säästmiseks saab selle kokku pakkida ja kastis hoiustada.
Omadused ja tulu
Kasutusvalmis sukelpumba komplektKast sisaldab kõike, mida on vaja musta vee kiireks ära pumpamiseks.
Keraamiline tihend.Eriti pikk kasutusiga.
Praktiline võrkudega plastmasskastPumba kasti saab kasutada nii kandekastina kui ka täiendava eelfiltrina, kui pumbatav vesi sisaldab palju mustuseosakesi.
Reguleeritava kõrgusega ujuklüliti
- Laiendab pumba kasutusvõimalust, võimaldades määrata pumba sisse- ja väljalülitamispunktid, mis kaitseb pumpa kuivalt töötamise eest.
Quick Connect kiirühendus
- Ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute või G1 ühenduse kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.
Ette nähtud musta vee pumpamiseks
- Musta vee usaldusväärseks väljapumpamiseks, milles on kuni 20 mm suurused mustuseosakesed.
1 1/4" nõrutusvoolik
- Suur diameeter tagab suurema vooluhulga.
Sisaldab tiibpoldiga roostevabast terasest voolikuklambrit
- Ühendamine ilma tööriistadeta.
Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Pideva töö režiimile lülitamiseks.
Mugav kandesang
- Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|550
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 16000
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Tõstekõrgus (m)
|8
|Rõhk (bar)
|max. 0,8
|Osakeste suurus (mm)
|max. 20
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Min jääkvesi, käsitsi (mm)
|25
|Allesjääva vee kõrgus (mm)
|25
|Ühenduskeere
|G1 1/2
|Survepoolel olev ühenduskeere
|G1/2 sisekeere
|Toitekaabel (m)
|10
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Ühendusvoolik: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Sisaldab 10 m kangaskattega voolikut (1 ¼")
- Sisaldab roostevabast terasest voolikuklambrit
Seadmed
- Mugav kandesang
- Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
- Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Reguleeritava kõrgusega paindlik ujuklüliti
- Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja
- Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
- Keraamiline tihend.
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
- Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
Lisatarvikud
