Maja või keldri üleujutuse korral on vaja kiiresti tegutseda- Kärcher SP 16.000 Flood Box ideaalne lahendus suurte veekoguste jaoks. Karbis on kõik vajalikud esemed koheseks kasutuselevõtuks. Võimsa mustveepumbaga SP 16.000 jõudlus on kuni 16 000 l/h. SP 16.000 Flood Box on suuteline välja pumpama kuni 20 mm suuruste mustusosakestega vett. Suurema saastumise korral, nagu üleujutused, saab kasti jämedat võrku kasutada lisaeelfiltrina – kaitstes nii pumba tiivikut ummistuste eest. Quick Connect ühenduskeere võimaldab kiiresti ja lihtsalt ühendada komplektis oleva 1 1/4" riidest vooliku. Kuna voolikuklambril on tiibpolt, toimub ühendus ilma tööriistadeta. 10 meetri pikkune voolik sobib suurepäraselt suurte veekoguste transportimiseks. Ruumi säästmiseks saab selle kokku pakkida ja kastis hoiustada.