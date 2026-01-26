SP 22.000 Dirt on Kärcheri võimsaim sukelveepump. Kuni 22 000 l/h, sobib see suurepäraselt eriti keerukate kuivendustööde jaoks, nagu suurtes aiatiikides, üleujutatud keldrites või ehitussüvendites. Pumbad saavad hakkama kuni 30 mm suuruste mustuseosakestega. Kui suuremad mustuseosakesed ähvardavad ummistust tekitada, saab integreeritud roostevabast terasest eelfiltri pumba tiiviku kaitsmiseks alla tõmmata. Professional sarjas kasutatav liugrõngastihend tagab eriti pika eluea. On võimalus pikendada garantiid viie aastani. Ujuklüliti võimaldab muid praktilisi funktsioone: see lülitab pumba automaatselt sisse ja välja sõltuvalt veetasemest, takistab kuivtöötamist ja selle kõrgust saab reguleerida. Seda saab kinnitada ka nii, et sukelpump pumpab pideva töötamise ajal välja kuni 35 mm sügavusele. Kiirühenduskeere võimaldab ka 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiiret ja lihtsat ühendamist.