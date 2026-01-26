Määrdunud vee sukelpump SP 22.000 Dirt
22 000 l/h, vastupidav ja töökindel: sukelduspump SP 22.000 Dirt integreeritud eelfiltri ja reguleeritava kõrgusega ujuklülitiga suurema paindlikkuse tagamiseks.
SP 22.000 Dirt on Kärcheri võimsaim sukelveepump. Kuni 22 000 l/h, sobib see suurepäraselt eriti keerukate kuivendustööde jaoks, nagu suurtes aiatiikides, üleujutatud keldrites või ehitussüvendites. Pumbad saavad hakkama kuni 30 mm suuruste mustuseosakestega. Kui suuremad mustuseosakesed ähvardavad ummistust tekitada, saab integreeritud roostevabast terasest eelfiltri pumba tiiviku kaitsmiseks alla tõmmata. Professional sarjas kasutatav liugrõngastihend tagab eriti pika eluea. On võimalus pikendada garantiid viie aastani. Ujuklüliti võimaldab muid praktilisi funktsioone: see lülitab pumba automaatselt sisse ja välja sõltuvalt veetasemest, takistab kuivtöötamist ja selle kõrgust saab reguleerida. Seda saab kinnitada ka nii, et sukelpump pumpab pideva töötamise ajal välja kuni 35 mm sügavusele. Kiirühenduskeere võimaldab ka 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiiret ja lihtsat ühendamist.
Omadused ja tulu
Keraamiline tihend.Eriti pikk kasutusiga.
Reguleeritava kõrgusega ujuklülitiLaiendab pumba kasutusvõimalust, võimaldades määrata pumba sisse- ja väljalülitamispunktid, mis kaitseb pumpa kuivalt töötamise eest.
Quick Connect kiirühendusÜhenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiireks ja lihtsaks ühendamiseks pumbaga.
Ette nähtud musta vee pumpamiseks
- Musta vee usaldusväärseks väljapumpamiseks, milles on kuni 30 mm suurused mustuseosakesed.
Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Pideva töö režiimile lülitamiseks.
Mugav kandesang
- Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Vastupidav roostevabast terasest integreeritud eelfilter
- Kaitseb pumpa suurema mustuse eest, kaitstes pumba rootorit ummistuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|750
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 22000
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Tõstekõrgus (m)
|8
|Rõhk (bar)
|max. 0,8
|Osakeste suurus (mm)
|max. 30
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Min jääkvesi, käsitsi (mm)
|35
|Allesjääva vee kõrgus (mm)
|35
|Ühenduskeere
|G1 1/2
|Survepoolel olev ühenduskeere
|G1/2 sisekeere
|Toitekaabel (m)
|10
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 291 x 354
Scope of supply
- Ühendusvoolik: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Seadmed
- Mugav kandesang
- Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
- Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Reguleeritava kõrgusega paindlik ujuklüliti
- Roostevabast terasest integreeritud eelfilter
- Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja
- Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
- Keraamiline tihend.
Kasutusvaldkonnad
- Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
- Kuni 100 m3 vundamendiaukude tühjendamiseks
