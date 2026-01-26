Määrdunud vee sukelpump SP 22.000 Dirt Level Sensor
Tasemeanduri ja integreeritud eelfiltriga: keeruliste äravooluülesannete jaoks suudab SP 22.000 Dirt Level Sensor mustuse vee väljapumbata kiirusega kuni 22 000 l/h.
Eraldi reguleeritav tasemeandur käivitab määrdunud vee pumba SP 22.000 Dirt Level Sensor koheselt kokkupuutel veega. Kui veetase langeb uuesti tasemeandurist allapoole, seiskub pump automaatselt 15 sekundi pärast. Äärmiselt võimas sukelpump sobib ideaalselt näiteks suurte aiatiikide, üleujutatud keldrite või ehitussüvendite ärajuhtimiseks, kuna suudab usaldusväärselt välja pumbata musta vett (mustuseosakesed kuni 30 mm) kiirusega kuni 22 000 l/h . Veelgi suuremate mustuseosakestega vee korral kaitseb integreeritud allatõmmatav roostevabast terasest eelfilter ummistuste eest. Sukelpumpa saab lülitada ka pidevale tööle automaatse/käsitsi lüliti abil. See suudab vee ära pumbata kuni 35-millimeetrise jääkveetasemeni – nii pidevas töös kui ka automaatrežiimis, kui tasemeandur on vastavalt seadistatud. Quick Connect ühenduskeermega saab ilma komplikatsioonideta ühendada 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikuid. Tänu roostevabast terasest korpusele ja tugevale liugrõngastihendile on pumbal eriti pikk kasutusiga. Lisaks on saadaval pikendatud garantii viieks aastaks.
Omadused ja tulu
Keraamiline tihend.Eriti pikk kasutusiga.
TasemeandurLõputult muudetavate sisse- ja väljalülituspunktide määramiseks pumpadel.
Quick Connect kiirühendusÜhenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiireks ja lihtsaks ühendamiseks pumbaga.
Ette nähtud musta vee pumpamiseks
- Musta vee usaldusväärseks väljapumpamiseks, milles on kuni 30 mm suurused mustuseosakesed.
Automaat-/manuaalrežiimi lüliti
- Ümberlülitamiseks automaat- ja käsirežiimi vahel
Mugav kandesang
- Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Vastupidav roostevabast terasest integreeritud eelfilter
- Kaitseb pumpa suurema mustuse eest, kaitstes pumba rootorit ummistuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|750
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 22000
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Tõstekõrgus (m)
|8
|Rõhk (bar)
|max. 0,8
|Osakeste suurus (mm)
|max. 30
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Järeltöötamise aeg (s)
|15
|Min jääkvesi, käsitsi (mm)
|35
|Allesjääva vee kõrgus (mm)
|35
|Ühenduskeere
|G1 1/2
|Survepoolel olev ühenduskeere
|G1/2 sisekeere
|Toitekaabel (m)
|10
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|238 x 293 x 354
Scope of supply
- Ühendusvoolik: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Seadmed
- Mugav kandesang
- Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
- Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Pumbal asuv lüliti
- Tasemeandur: võimalus jooksvalt määrata lülitustaset
- Roostevabast terasest integreeritud eelfilter
- Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja
- Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
- Keraamiline tihend.
- Roostevabast terasest korpus
Kasutusvaldkonnad
- Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
- Kuni 100 m3 vundamendiaukude tühjendamiseks
