Eraldi reguleeritav tasemeandur käivitab määrdunud vee pumba SP 22.000 Dirt Level Sensor koheselt kokkupuutel veega. Kui veetase langeb uuesti tasemeandurist allapoole, seiskub pump automaatselt 15 sekundi pärast. Äärmiselt võimas sukelpump sobib ideaalselt näiteks suurte aiatiikide, üleujutatud keldrite või ehitussüvendite ärajuhtimiseks, kuna suudab usaldusväärselt välja pumbata musta vett (mustuseosakesed kuni 30 mm) kiirusega kuni 22 000 l/h . Veelgi suuremate mustuseosakestega vee korral kaitseb integreeritud allatõmmatav roostevabast terasest eelfilter ummistuste eest. Sukelpumpa saab lülitada ka pidevale tööle automaatse/käsitsi lüliti abil. See suudab vee ära pumbata kuni 35-millimeetrise jääkveetasemeni – nii pidevas töös kui ka automaatrežiimis, kui tasemeandur on vastavalt seadistatud. Quick Connect ühenduskeermega saab ilma komplikatsioonideta ühendada 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikuid. Tänu roostevabast terasest korpusele ja tugevale liugrõngastihendile on pumbal eriti pikk kasutusiga. Lisaks on saadaval pikendatud garantii viieks aastaks.