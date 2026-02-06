Määrdunud vee sukelpump SP 22.000 Flood Box
Kärcheri SP 22.000 Flood Box hädaolukordadeks, nagu üleujutus või kõrge veetase: määrdunud veepumba, riidest vooliku ja jämeda võrguga kandekotiga, mida saab kasutada eelfiltrina.
Kui maja ja keldri üleujutuse korral on vaja kiiresti tegutseda, on Kärcher SP 22.000 Flood Box ideaalne lahendus suurte veekoguste jaoks. Karbis on kõik vajalikud esemed kiireks kasutuselevõtuks. Võimsa mustuseveepumbaga SP 22.000 saab välja pumbata kuni 22.000 l/h musta vett. Pumbad saavad hakkama kuni 20 mm suuruste mustuseosakestega. Suurema saastumise korral, nagu üleujutuse puhul, saab kasti kasutada lisaeelfiltrina jämeda võrguga filtrit – kaitstes nii pumba tiivikut ummistuste eest. Quick Connect ühenduskeere võimaldab kiiresti ja lihtsalt ühendada komplektis oleva 1 1/4" riidest vooliku. Kuna voolikuklambril on tiibpolt, toimub ühendus ilma tööriistadeta. 10 meetri pikkune voolik sobib suurepäraselt ära transportimiseks suured veekogused. Ruumi säästmiseks saab selle lapikuks kokku rullida ja kastis hoiustada.
Omadused ja tulu
Kasutusvalmis sukelpumba komplektKast sisaldab kõike, mida on vaja musta vee kiireks ära pumpamiseks.
Keraamiline tihend.Eriti pikk kasutusiga.
Praktiline võrkudega plastmasskastPumba kasti saab kasutada nii kandekastina kui ka täiendava eelfiltrina, kui pumbatav vesi sisaldab palju mustuseosakesi.
Reguleeritava kõrgusega ujuklüliti
- Laiendab pumba kasutusvõimalust, võimaldades määrata pumba sisse- ja väljalülitamispunktid, mis kaitseb pumpa kuivalt töötamise eest.
Quick Connect kiirühendus
- Ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiireks ja lihtsaks ühendamiseks pumbaga.
Ette nähtud musta vee pumpamiseks
- Musta vee usaldusväärseks väljapumpamiseks, milles on kuni 30 mm suurused mustuseosakesed.
1 1/4" nõrutusvoolik
- Suur diameeter tagab suurema vooluhulga.
Sisaldab tiibpoldiga roostevabast terasest voolikuklambrit
- Ühendamine ilma tööriistadeta.
Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Pideva töö režiimile lülitamiseks.
Mugav kandesang
- Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|750
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 22000
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Tõstekõrgus (m)
|8
|Rõhk (bar)
|max. 0,8
|Osakeste suurus (mm)
|max. 30
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Min jääkvesi, käsitsi (mm)
|35
|Allesjääva vee kõrgus (mm)
|35
|Ühenduskeere
|G1 1/2
|Survepoolel olev ühenduskeere
|G1/2 sisekeere
|Toitekaabel (m)
|10
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 291 x 354
Scope of supply
- Ühendusvoolik: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
- Sisaldab 10 m kangaskattega voolikut (1 ¼")
- Sisaldab roostevabast terasest voolikuklambrit
Seadmed
- Mugav kandesang
- Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
- Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Reguleeritava kõrgusega paindlik ujuklüliti
- Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja
- Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
- Keraamiline tihend.
Kasutusvaldkonnad
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
- Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
Lisatarvikud
