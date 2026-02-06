Kui maja ja keldri üleujutuse korral on vaja kiiresti tegutseda, on Kärcher SP 22.000 Flood Box ideaalne lahendus suurte veekoguste jaoks. Karbis on kõik vajalikud esemed kiireks kasutuselevõtuks. Võimsa mustuseveepumbaga SP 22.000 saab välja pumbata kuni 22.000 l/h musta vett. Pumbad saavad hakkama kuni 20 mm suuruste mustuseosakestega. Suurema saastumise korral, nagu üleujutuse puhul, saab kasti kasutada lisaeelfiltrina jämeda võrguga filtrit – kaitstes nii pumba tiivikut ummistuste eest. Quick Connect ühenduskeere võimaldab kiiresti ja lihtsalt ühendada komplektis oleva 1 1/4" riidest vooliku. Kuna voolikuklambril on tiibpolt, toimub ühendus ilma tööriistadeta. 10 meetri pikkune voolik sobib suurepäraselt ära transportimiseks suured veekogused. Ruumi säästmiseks saab selle lapikuks kokku rullida ja kastis hoiustada.