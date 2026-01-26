Sukelpump SP 9.000 Flat
SP 9.000 Flat on jõuldlusega kuni 9000 l/h ning pumpab kuni mopiga kuivatatava 1mm veetasemini: SP 9.000 on kompaktne sukelpump, mis sobib puhta ja kergelt saastunud vee väljapumpamiseks.
Sukelpumbaga SP 9.000 Flat saate usaldusväärselt välja pumbata puhta või kergelt saastunud vee, milles leidub kuni 5 mm suuruseid mustuseosakesi. Oma 9000 l/h jõudlusega on see pump ideaalne väiksemate basseinide, pinnavee tõusu tõttu üleujutatud keldrite või lekkivate pesumasinate tõttu tekkinud uputuste kõrvaldamiseks.Töökindel rõngastihend muudab pumba eriti vastupidavaks. Seadmele on võimalik registreerida ka pikendatud 5-aastane garantii.Ujuklüliti lülitab pumba automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja, kaitstes seda kuivalt töötamise eest. Tänu ujuklüliti kinnitamise võimalusele saab pumpa ka madala veetaseme korral pidevalt töös hoida. SP 9.000 Flat mudelil on ka kokkukäivad jalad, mida saab jõudluse suurendamiseks sulgeda. Kui tugijalad on suletud, töötab pump puhtas vees isegi siis, kui veetase on ainult 7mm ning töötab katkematult kuniks 1mm veetasemini- jättes pinnale mopiga hõlpsasti kuivatatava veekihi. Quick Connect kiirühendus võimaldab pumba külge kiiresti ja lihtsasti kinnitada ka 1 1/4" ja 1 1/2" voolikuid.
Omadused ja tulu
Keraamiline tihend.Eriti pikk kasutusiga.
UjuklülitiPumba automaatne sisse- või väljalülitamine vastavalt veetasemele, kaitstes seda kuivalt töötamise eest.
Quick Connect kiirühendusÜhenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute või G1 ühenduse kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.
Kokkupandavad jalad
- Ümberlülitus tavaliselt töörežiimilt suurema jõudlusega režiimile, kus allesjääva veekihi paksus on vaid 1 mm, mida on lihtne mopiga ära kuivatada.
Automaatne ventilatsioon
- Pump hakkab manuaalrežiimis tööle, kui veetase on 7 mm.
Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Pideva töö režiimile lülitamiseks.
Mugav kandesang
- Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Vastupidav ja lihtsasti kinnitatav eelfilter (lisatarvik)
- Kaitseb pumpa suurema mustuse eest, kaitstes pumba rootorit ummistuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|280
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 9000
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Tõstekõrgus (m)
|6
|Rõhk (bar)
|max. 0,6
|Puhastab madalalt, sügavuselt kuni (mm)
|1
|Osakeste suurus (mm)
|max. 5
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Min jääkvesi, käsitsi (mm)
|1
|Allesjääva vee kõrgus (mm)
|1
|Ühenduskeere
|G1 1/2
|Survepoolel olev ühenduskeere
|G1/2 sisekeere
|Toitekaabel (m)
|10
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|227 x 240 x 262
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,5
Scope of supply
- Ühendusvoolik: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Seadmed
- Mugav kandesang
- Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
- Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Lülitamine režiimile, mis eemaldab peaaegu kogu vee
- Ujuklüliti
- Keraamiline tihend.
- Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
Kasutusvaldkonnad
- Uputuste likvideerimiseks majas ja keldris (pesumasina lekked/kõrgele tõusnud põhjavesi)
- Vee väljapumpamiseks basseinidest
