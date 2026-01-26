Sukelpumbaga SP 9.000 Flat saate usaldusväärselt välja pumbata puhta või kergelt saastunud vee, milles leidub kuni 5 mm suuruseid mustuseosakesi. Oma 9000 l/h jõudlusega on see pump ideaalne väiksemate basseinide, pinnavee tõusu tõttu üleujutatud keldrite või lekkivate pesumasinate tõttu tekkinud uputuste kõrvaldamiseks.Töökindel rõngastihend muudab pumba eriti vastupidavaks. Seadmele on võimalik registreerida ka pikendatud 5-aastane garantii.Ujuklüliti lülitab pumba automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja, kaitstes seda kuivalt töötamise eest. Tänu ujuklüliti kinnitamise võimalusele saab pumpa ka madala veetaseme korral pidevalt töös hoida. SP 9.000 Flat mudelil on ka kokkukäivad jalad, mida saab jõudluse suurendamiseks sulgeda. Kui tugijalad on suletud, töötab pump puhtas vees isegi siis, kui veetase on ainult 7mm ning töötab katkematult kuniks 1mm veetasemini- jättes pinnale mopiga hõlpsasti kuivatatava veekihi. Quick Connect kiirühendus võimaldab pumba külge kiiresti ja lihtsasti kinnitada ka 1 1/4" ja 1 1/2" voolikuid.