Selle maksimaalne pumbavõimsus 9500 liitrit tunnis teeb SP 9.500 Dirtist ideaalse algtaseme mudeli vee kiireks väljapumpamiseks ja ülekandmiseks veekogudest ja aiatiikidest. See pumpab usaldusväärselt välja puhta ja musta vee, mis sisaldab kuni 20 mm läbimõõduga mustuseosakesi. Tugeva mustuse korral võib paigaldada lisavarustusse eelfiltri, mis kaitseb pumba tiivikut näiteks okstest põhjustatud ummistuste eest. Liugrõngastihend – proovitud lahendus meie Professional sarjast, mis on paigaldatud kõikidesse sukelpumpadesse – tagab ka pumba erakordselt pika eluea. Samuti on võimalus pikendada garantiid viie aastani. Sukelduval määrdunud veepumbal on ka ujuklüliti, mis lülitab pumba olenevalt veetasemest sisse ja välja, takistades seeläbi ka kuivtöötamist. Tänu ujuklüliti kinnitusdetaile saab pumpa kasutada ka madalal veetasemel kuni 25 mm jääkvee sügavuseni. Muud praktilised omadused: Quick Connect ühenduskeere võimaldab kiiresti ja lihtsalt ühendada 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikuid.