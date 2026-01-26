Määrdunud vee sukelpump SP 9.500 Dirt
Tugev ja töökindel: SP 9500 Dirt sukelpump võimsusega kuni 9500 l/h koos ujuklülitiga on kompaktne pump musta vee väljapumpamiseks ja transportimiseks.
Selle maksimaalne pumbavõimsus 9500 liitrit tunnis teeb SP 9.500 Dirtist ideaalse algtaseme mudeli vee kiireks väljapumpamiseks ja ülekandmiseks veekogudest ja aiatiikidest. See pumpab usaldusväärselt välja puhta ja musta vee, mis sisaldab kuni 20 mm läbimõõduga mustuseosakesi. Tugeva mustuse korral võib paigaldada lisavarustusse eelfiltri, mis kaitseb pumba tiivikut näiteks okstest põhjustatud ummistuste eest. Liugrõngastihend – proovitud lahendus meie Professional sarjast, mis on paigaldatud kõikidesse sukelpumpadesse – tagab ka pumba erakordselt pika eluea. Samuti on võimalus pikendada garantiid viie aastani. Sukelduval määrdunud veepumbal on ka ujuklüliti, mis lülitab pumba olenevalt veetasemest sisse ja välja, takistades seeläbi ka kuivtöötamist. Tänu ujuklüliti kinnitusdetaile saab pumpa kasutada ka madalal veetasemel kuni 25 mm jääkvee sügavuseni. Muud praktilised omadused: Quick Connect ühenduskeere võimaldab kiiresti ja lihtsalt ühendada 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikuid.
Omadused ja tulu
Keraamiline tihend.Eriti pikk kasutusiga.
UjuklülitiPumba automaatne sisse- või väljalülitamine vastavalt veetasemele, kaitstes seda kuivalt töötamise eest.
Quick Connect kiirühendusÜhenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute või G1 ühenduse kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.
Ette nähtud musta vee pumpamiseks
- Musta vee usaldusväärseks väljapumpamiseks, milles on kuni 20 mm suurused mustuseosakesed.
Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Pideva töö režiimile lülitamiseks.
Mugav kandesang
- Mugav käes hoida ja võib ka kasutada köie hoidikuna.
Vastupidav ja lihtsasti kinnitatav eelfilter (lisatarvik)
- Kaitseb pumpa suurema mustuse eest, kaitstes pumba rootorit ummistuste eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|280
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 9500
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Tõstekõrgus (m)
|6
|Rõhk (bar)
|max. 0,6
|Osakeste suurus (mm)
|max. 20
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Min jääkvesi, käsitsi (mm)
|25
|Allesjääva vee kõrgus (mm)
|25
|Ühenduskeere
|G1 1/2
|Survepoolel olev ühenduskeere
|G1/2 sisekeere
|Toitekaabel (m)
|10
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Ühendusvoolik: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Seadmed
- Mugav kandesang
- Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks
- Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks: Ujuklüliti kinnitamise võimalus
- Ujuklüliti
- Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja
- Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni
- Keraamiline tihend.
Kasutusvaldkonnad
- Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas
