Säästev ja odav: tünnpump BP 2.000-18 Barrel on ideaalne lahendus aedadesse ilma toiteühenduseta. Kallis joogivesi säästetakse tänu toitaineterikkale vihmaveele. Tünni kinnitusklamber tagab mitte ainult täiusliku kinnituse erinevatele tünnidele, vaid ka seljasõbraliku töö tänu sisse/välja lülitile ja aku paigaldamise võimalusele. Tänu läbipaistvale akukaanele on kasutajal täiuslik vaade reaalajas akunäidikule. Tagamaks, et voolik ei oleks tünnist kastmise ajal murdunud, on pideva veevoolu tagamiseks olemas voolikujuhik. Olenevalt nõudmistest ja kasutusalast võib see voolikujuhik paikneda kolmes asendis: kas klõpsatuna paigale akupesa kinnituse vasakul või paremal või vabas kohas silindri serval. Tänu oma väiksusele mahub kergpump ka kitsastesse tünniavadesse, näiteks IBC konteineritesse. Integreeritud eelfilter kaitseb pumpa saastumise eest.