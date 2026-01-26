Tünnipump BP 2.000-18 Barrel
Aku tünnpump BP 2.000-18 Barrel võimaldab kasutada hinnalist vihmavett tünnist ka aedades ilma toiteühenduseta. See ei säästa mitte ainult joogivett, vaid ka raha.
Säästev ja odav: tünnpump BP 2.000-18 Barrel on ideaalne lahendus aedadesse ilma toiteühenduseta. Kallis joogivesi säästetakse tänu toitaineterikkale vihmaveele. Tünni kinnitusklamber tagab mitte ainult täiusliku kinnituse erinevatele tünnidele, vaid ka seljasõbraliku töö tänu sisse/välja lülitile ja aku paigaldamise võimalusele. Tänu läbipaistvale akukaanele on kasutajal täiuslik vaade reaalajas akunäidikule. Tagamaks, et voolik ei oleks tünnist kastmise ajal murdunud, on pideva veevoolu tagamiseks olemas voolikujuhik. Olenevalt nõudmistest ja kasutusalast võib see voolikujuhik paikneda kolmes asendis: kas klõpsatuna paigale akupesa kinnituse vasakul või paremal või vabas kohas silindri serval. Tänu oma väiksusele mahub kergpump ka kitsastesse tünniavadesse, näiteks IBC konteineritesse. Integreeritud eelfilter kaitseb pumpa saastumise eest.
Omadused ja tulu
Vooliku väljalaskeava muudetav asend 3 asendisTäiuslik kohandamine iga rakenduse jaoks.
18 V Kärcheri akutoiteplokkLCD-ekraaniga reaalajatehnoloogia: ekraanile kuvatakse allesjäänud tööaeg, laadimise lõpuni kuluv aeg ja aku võimsus. Kauakestev ja võimas tänu liitiumioonelemendid. Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 18 V platvormiga seadmetes.
Paindlik kinnitusseadeTäpne kinnitussüsteem tagab ideaalse kinnituse mistahes tünni külge.
Kerge
- Pump sobib kitsastesse avadesse (nt IBC konteinerisse).
Reguleeritava pikkusega voolik
- Ideaalne kohandumine tünnide erinevate sügavustega.
Aku kinnitus vaadile
- Stabiilne aku kinnitus.
Integreeritud sisse/välja lüliti aku kinnituses
- Seljasõbralik, ergonoomiline juhtimine ilma kummardamata.
Vooliku juhik
- Vooliku murdumise vältimine ja seega pideva veevoolu tagamine.
Integreeritud eelfilter
- Kaitseb pumpa saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.
Läbipaistev kate
- Ideaalne vaade reaalajas tehnoloogilisele LCD akuekraanile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|80
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 2000
|Tõstekõrgus (m)
|max. 20
|Rõhk (bar)
|max. 2
|Sukelsügavus (m)
|max. 1,8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|173 x 135 x 316
Scope of supply
- Aku kinnitus vaadile
- Voolik, reguleeritav pikkus
- Vooliku juhik
Seadmed
- Paigaldusvahend
- Standardne eelfilter
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Liigvoolukaitselüliti
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetappidest
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.