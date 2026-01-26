Kodune veevarustus BP 3.200 Home
Võimas BP 3.200 Home survepump koos integreeritud rõhukompensatsiooni mahutiga pumpab automaatselt kogu majas odavat teenusvett.
Odav teenindusvesi pesumasinatele, tualettvesi jne: muljetavaldav BP3 Home survepump vastab Kärcheri kõrgetele kvaliteedistandarditele ja varustab majapidamisi usaldusväärse tarbevee allikaga. See võimaldab kasutajatel hõlpsasti ühendada ja kasutada alternatiivseid veeallikaid, nagu kaevud või tsisternid – automaatselt, just õige rõhu ja mahuga. BP 3.200 Home lülitub automaatselt sisse ja välja, sõltuvalt vajalikust veekogusest. Pump on varustatud laia valiku funktsioonidega, nagu tagasilöögiklapp, integreeritud rõhuindikaator, rõhukompensatsioonipaak (19 liitrit) ja termokaitse. Ergonoomiline kandesang muudab selle käsitsemise ja transportimise lihtsaks. Pumba aluse saab kinnitada kruvidega põrandale, tagades pumba kindla seismise. BP 3.200 Home on lihtne kasutada otse pumba sisse/välja lülitiga. Kvaliteetsed komponendid, nagu roostevabast terasest äärik ja mootorivõll, ei näe mitte ainult atraktiivsed, vaid tagavad ka eriti pika kasutusea.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavKärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Integreeritud termokaitseKaitsefunktsioon pumba ülekuumenemise vältimiseks.
Roostevabast terasest äärik ja võllVastupidavad materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Integreeritud manomeeter
- Täiuslik kontroll ja teenindus.
Optimiseeritud adapterid
- Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Eraldi täiteava
- Lihtne täita enne kasutamist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|600
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 3200
|Tõstekõrgus (m)
|max. 36
|Rõhk (bar)
|max. 3,6
|Töörõhk (bar)
|1,5 - 2,8
|Maksimaalne imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitekaabel (m)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|439 x 269 x 517
Scope of supply
- Kaasas kaks ühendusadapterit G1 pumpade jaoks
Seadmed
- Integreeritud survepaak: 19 l
- Integreeritud manomeeter
- Pritsmekindel sisse/välja lüliti
- Termostaat
- Roostevabast terasest äärik ja võll
- Sisaldab tagasilöögiklappi
- Eraldi täiteava
- Vee äravoolu ventiil
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.