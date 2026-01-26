Odav teenindusvesi pesumasinatele, tualettvesi jne: muljetavaldav BP3 Home survepump vastab Kärcheri kõrgetele kvaliteedistandarditele ja varustab majapidamisi usaldusväärse tarbevee allikaga. See võimaldab kasutajatel hõlpsasti ühendada ja kasutada alternatiivseid veeallikaid, nagu kaevud või tsisternid – automaatselt, just õige rõhu ja mahuga. BP 3.200 Home lülitub automaatselt sisse ja välja, sõltuvalt vajalikust veekogusest. Pump on varustatud laia valiku funktsioonidega, nagu tagasilöögiklapp, integreeritud rõhuindikaator, rõhukompensatsioonipaak (19 liitrit) ja termokaitse. Ergonoomiline kandesang muudab selle käsitsemise ja transportimise lihtsaks. Pumba aluse saab kinnitada kruvidega põrandale, tagades pumba kindla seismise. BP 3.200 Home on lihtne kasutada otse pumba sisse/välja lülitiga. Kvaliteetsed komponendid, nagu roostevabast terasest äärik ja mootorivõll, ei näe mitte ainult atraktiivsed, vaid tagavad ka eriti pika kasutusea.