Aiapump BP 4.500 Garden Set Plus
Kasutusvalmis täiskomplekt algajatele: BP 4.500 Garden Set Plus komplektis on aiapump, imemis- ja aiavoolik. Ideaalne kastmiseks, kasutades alternatiivseid veeallikaid.
See praktiline stardikomplekt sisaldab kõike, mida vajate kastmiseks veekogudest või tsisternidest. Kõrghetkeks on loomulikult kompaktne ja kauakestev aiapump BP 4.500 Garden, mis avaldab muljet oma suure imemisvõimsuse ja optimaalse survejõudlusega. Ja nagu kõik Kärcheri aiapumbad, on see hooldusvaba, paigaldatav ilma tööriistadeta ning tänu suurele jalalülitile saab mugavalt sisse ja välja lülitada. Lisaks saab kastmispumpa täiendada automaatse käivitus-/seiskamisfunktsiooniga (elektroonilise rõhulüliti abil) – veelgi suurema mugavuse tagamiseks aias või majapidamises veevarustuseks. Aiapumba komplekti täiendavad 3,5-meetrine vaakumkindel spiraalvoolik, mis sisaldab filtrit ja tagasilöögiklappi (G1 ühenduskeere, läbimõõt 3/4"), 20-meetrist Kärcher PrimoFlex® voolikut (1/2" läbimõõt) ja otsik, pistikud ja kraaniadapter. Tänu kvaliteetsetele materjalidele pakub see komplekt teile naudingut eriti pikaks ajaks. Lisaks pakub Kärcher teile valikulist garantiipikendust 5 aastani.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavKärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Mugav jalglülitiLihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
KasutusvalmisSisaldab täielikku ühendamisvalmis spiraali ja aiavooliku komplekti koheseks kasutamiseks.
Optimaalne imemine
- Kvaliteetne pump tõmbab vett kohe 8 meetri sügavuselt, näiteks tsisternist.
Eraldi täiteava
- Lihtne täita enne kasutamist.
Nõrutuskruvi
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Optimiseeritud adapterid
- Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|550
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 4500
|Tõstekõrgus (m)
|max. 36
|Rõhk (bar)
|max. 3,6
|Imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitekaabel (m)
|1,5
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
- Sisaldab imikomplekti PerfectConnect
- sisaldab aiakastmiskomplekti
Seadmed
- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Eraldi täiteava
- Vee äravoolu ventiil
- Ergonoomiline kandesang
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.