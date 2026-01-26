See praktiline stardikomplekt sisaldab kõike, mida vajate kastmiseks veekogudest või tsisternidest. Kõrghetkeks on loomulikult kompaktne ja kauakestev aiapump BP 4.500 Garden, mis avaldab muljet oma suure imemisvõimsuse ja optimaalse survejõudlusega. Ja nagu kõik Kärcheri aiapumbad, on see hooldusvaba, paigaldatav ilma tööriistadeta ning tänu suurele jalalülitile saab mugavalt sisse ja välja lülitada. Lisaks saab kastmispumpa täiendada automaatse käivitus-/seiskamisfunktsiooniga (elektroonilise rõhulüliti abil) – veelgi suurema mugavuse tagamiseks aias või majapidamises veevarustuseks. Aiapumba komplekti täiendavad 3,5-meetrine vaakumkindel spiraalvoolik, mis sisaldab filtrit ja tagasilöögiklappi (G1 ühenduskeere, läbimõõt 3/4"), 20-meetrist Kärcher PrimoFlex® voolikut (1/2" läbimõõt) ja otsik, pistikud ja kraaniadapter. Tänu kvaliteetsetele materjalidele pakub see komplekt teile naudingut eriti pikaks ajaks. Lisaks pakub Kärcher teile valikulist garantiipikendust 5 aastani.