Kodune veevarustus BP 4.900 Home
Võimas kodupump BP 4.900 Home koos integreeritud rõhukompensatsioonipaagiga pumpab automaatselt vett alternatiivsetest allikatest kogu maja veena.
Kodupump BP 4.900 Home võimaldab usaldusväärset, täielikult automatiseeritud veepumpamist koduseks kasutamiseks. See annab survet kõikjal, kus seda kasutada soovite, näiteks pesumasinale või vannitoas. Tõestatud Kärcheri kvaliteediga võimas BP 4.900 Home teeb vee kättesaadavaks alternatiivsetest allikatest, näiteks kaevudest või mahutitest. Ülipraktiline: kodupumbad lülituvad vastavalt vajadusele automaatselt sisse ja välja. Põhjalik pumbavarustus sisaldab tagasilöögiklappi, integreeritud rõhuindikaatorit, 24-liitrist rõhukompensatsioonipaaki ja termokaitset. Integreeritud termokaitse tagab täiendava ohutuse hädaolukordades: Pump lülitub automaatselt välja, kui see kuivab. Pump on tänu roostevabast terasest valmistatud komponentidele ka äärmiselt kauakestev. Ja kruvidega maa külge kinnitatavate tugijalgadega tagab see alati kindla asendi.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavKärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Integreeritud termokaitseKaitsefunktsioon pumba ülekuumenemise vältimiseks.
Roostevabast terasest äärik ja võllVastupidavad materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Integreeritud manomeeter
- Täiuslik kontroll ja teenindus.
Optimiseeritud adapterid
- Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Kruvivõimalusega tugijalg
- Ideaalne püsivaks paigaldamiseks.
Eraldi täiteava
- Lihtne täita enne kasutamist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1150
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 4900
|Tõstekõrgus (m)
|max. 50
|Rõhk (bar)
|max. 5
|Töörõhk (bar)
|1,5 - 3,5
|Maksimaalne imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitekaabel (m)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|18
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|506 x 269 x 540
Scope of supply
- Kaasas kaks ühendusadapterit G1 pumpade jaoks
Seadmed
- Integreeritud survepaak: 24 l
- Integreeritud manomeeter
- Pritsmekindel sisse/välja lüliti
- Termostaat
- Roostevabast terasest äärik ja võll
- Sisaldab tagasilöögiklappi
- Eraldi täiteava
- Vee äravoolu ventiil
Kasutusvaldkonnad
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.
Lisatarvikud
