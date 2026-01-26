Kodune veevarustus BP 4.900 Home

Võimas kodupump BP 4.900 Home koos integreeritud rõhukompensatsioonipaagiga pumpab automaatselt vett alternatiivsetest allikatest kogu maja veena.

Kodupump BP 4.900 Home võimaldab usaldusväärset, täielikult automatiseeritud veepumpamist koduseks kasutamiseks. See annab survet kõikjal, kus seda kasutada soovite, näiteks pesumasinale või vannitoas. Tõestatud Kärcheri kvaliteediga võimas BP 4.900 Home teeb vee kättesaadavaks alternatiivsetest allikatest, näiteks kaevudest või mahutitest. Ülipraktiline: kodupumbad lülituvad vastavalt vajadusele automaatselt sisse ja välja. Põhjalik pumbavarustus sisaldab tagasilöögiklappi, integreeritud rõhuindikaatorit, 24-liitrist rõhukompensatsioonipaaki ja termokaitset. Integreeritud termokaitse tagab täiendava ohutuse hädaolukordades: Pump lülitub automaatselt välja, kui see kuivab. Pump on tänu roostevabast terasest valmistatud komponentidele ka äärmiselt kauakestev. Ja kruvidega maa külge kinnitatavate tugijalgadega tagab see alati kindla asendi.

Omadused ja tulu
Kodune veevarustus BP 4.900 Home: Töökindel ja vastupidav
Töökindel ja vastupidav
Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Kodune veevarustus BP 4.900 Home: Integreeritud termokaitse
Integreeritud termokaitse
Kaitsefunktsioon pumba ülekuumenemise vältimiseks.
Kodune veevarustus BP 4.900 Home: Roostevabast terasest äärik ja võll
Roostevabast terasest äärik ja võll
Vastupidavad materjalid tagavad seadme pika kasutusea.
Integreeritud manomeeter
  • Täiuslik kontroll ja teenindus.
Optimiseeritud adapterid
  • Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Kruvivõimalusega tugijalg
  • Ideaalne püsivaks paigaldamiseks.
Eraldi täiteava
  • Lihtne täita enne kasutamist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1150
Maksimaalne voolutugevus (l/h) < 4900
Tõstekõrgus (m) max. 50
Rõhk (bar) max. 5
Töörõhk (bar) 1,5 - 3,5
Maksimaalne imemiskõrgus (m) 8
Väljutatava vee temperatuur (°C) max. 35
Ühenduskeere G1
Toitekaabel (m) 1
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Värvus Must
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 13,9
Kaal, sh pakend (kg) 18
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 506 x 269 x 540

Scope of supply

  • Kaasas kaks ühendusadapterit G1 pumpade jaoks

Seadmed

  • Integreeritud survepaak: 24 l
  • Integreeritud manomeeter
  • Pritsmekindel sisse/välja lüliti
  • Termostaat
  • Roostevabast terasest äärik ja võll
  • Sisaldab tagasilöögiklappi
  • Eraldi täiteava
  • Vee äravoolu ventiil
Kasutusvaldkonnad
  • Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.