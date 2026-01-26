Kodupump BP 4.900 Home võimaldab usaldusväärset, täielikult automatiseeritud veepumpamist koduseks kasutamiseks. See annab survet kõikjal, kus seda kasutada soovite, näiteks pesumasinale või vannitoas. Tõestatud Kärcheri kvaliteediga võimas BP 4.900 Home teeb vee kättesaadavaks alternatiivsetest allikatest, näiteks kaevudest või mahutitest. Ülipraktiline: kodupumbad lülituvad vastavalt vajadusele automaatselt sisse ja välja. Põhjalik pumbavarustus sisaldab tagasilöögiklappi, integreeritud rõhuindikaatorit, 24-liitrist rõhukompensatsioonipaaki ja termokaitset. Integreeritud termokaitse tagab täiendava ohutuse hädaolukordades: Pump lülitub automaatselt välja, kui see kuivab. Pump on tänu roostevabast terasest valmistatud komponentidele ka äärmiselt kauakestev. Ja kruvidega maa külge kinnitatavate tugijalgadega tagab see alati kindla asendi.