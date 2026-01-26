Kodu- ja aiapump BP 4 Home & Garden
Omadused ja tulu
Lihtne kasutada nii kodus kui aias.Vee usaldusväärne tagamine kodumajapidamisse ja pidev surve aia kastmiseks.
Ohutu ja vastupidavSeadme standardkomplekti kuuluvad eelfilter, tagasilöögiklapp ja kuivtöötamise kaitse.
Automaatne start/stoppVajadusel käivitub ja seiskub pump automaatselt.
Optimaalne imemine
- Kvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.
Ekraan veateadete jaoks
- Imemise või survega seotud veateated kuvatakse.
Kaks veeväljundit
- Mitu kasutusvõimalust: näiteks muru kastmiseks vihmuti abil ja samaaegseks kastmiseks aiavooliku abil.
Painduv T-adapter
- Paindlik paigaldus — ühendatud voolikute optimaalseks joondamiseks.
Mugav jalglüliti
- Lihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|950
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 3800
|Tõstekõrgus (m)
|45
|Rõhk (bar)
|max. 4,5
|Imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 38
|Ühenduskeere
|G1
|Toitekaabel (m)
|1,85
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
Seadmed
- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Automaatne start/stopp funktsioon
- Standardne eelfilter ja tagasilöögiklapp
- Kuivalt töötamise kaitse
- Suur täiteava
- Ergonoomiline kandesang
- Juhtmehoidik
- Ekraan veateadete jaoks
- Kaks veeväljundit
- Pöörlevad ja müra vähendavad kummijalad
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.
