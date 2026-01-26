Kodu- ja aiapump BP 4 Home & Garden

Omadused ja tulu
Kodu- ja aiapump BP 4 Home & Garden: Lihtne kasutada nii kodus kui aias.
Lihtne kasutada nii kodus kui aias.
Vee usaldusväärne tagamine kodumajapidamisse ja pidev surve aia kastmiseks.
Kodu- ja aiapump BP 4 Home & Garden: Ohutu ja vastupidav
Ohutu ja vastupidav
Seadme standardkomplekti kuuluvad eelfilter, tagasilöögiklapp ja kuivtöötamise kaitse.
Kodu- ja aiapump BP 4 Home & Garden: Automaatne start/stopp
Automaatne start/stopp
Vajadusel käivitub ja seiskub pump automaatselt.
Optimaalne imemine
  • Kvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.
Ekraan veateadete jaoks
  • Imemise või survega seotud veateated kuvatakse.
Kaks veeväljundit
  • Mitu kasutusvõimalust: näiteks muru kastmiseks vihmuti abil ja samaaegseks kastmiseks aiavooliku abil.
Painduv T-adapter
  • Paindlik paigaldus — ühendatud voolikute optimaalseks joondamiseks.
Mugav jalglüliti
  • Lihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Ergonoomiline käepide
  • Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 950
Maksimaalne voolutugevus (l/h) < 3800
Tõstekõrgus (m) 45
Rõhk (bar) max. 4,5
Imemiskõrgus (m) 8
Väljutatava vee temperatuur (°C) max. 38
Ühenduskeere G1
Toitekaabel (m) 1,85
Pinge (V) 230 - 240
Sagedus (Hz) 50
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 10,7
Kaal, sh pakend (kg) 12,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele

Seadmed

  • Optimeeritud ühendus
  • Mugav jalglüliti
  • Automaatne start/stopp funktsioon
  • Standardne eelfilter ja tagasilöögiklapp
  • Kuivalt töötamise kaitse
  • Suur täiteava
  • Ergonoomiline kandesang
  • Juhtmehoidik
  • Ekraan veateadete jaoks
  • Kaks veeväljundit
  • Pöörlevad ja müra vähendavad kummijalad
Kodu- ja aiapump BP 4 Home & Garden
Kodu- ja aiapump BP 4 Home & Garden
Kodu- ja aiapump BP 4 Home & Garden
Kodu- ja aiapump BP 4 Home & Garden
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
  • Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.