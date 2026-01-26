Aia kastmine nutikalt: Tänu suurele imemis- ja survejõudlusele võimaldab Kärcheri kompaktne ja kauakestev aiapump BP 5.000 Garden mugavalt ja keskkonnasäästlikult kasutada vett veekogudest, mahutitest jne. Tugeval pumbal on väike kaal ja seda saab mugavalt transportida tänu ergonoomilisele käepidemele. Aiapump on hooldusvaba ja ühendatav ilma tööriistu kasutamata. Suur jalglüliti võimaldab pumba mugavalt sisse ja välja lülitada. Pumbas kasutatud materjalid on kõrge kvaliteediga ja tagavad pika eluea. Võimalik on ka pikendatud garantii viieks aastaks. Samuti saab BP 5.000 Gardeni uuendada automaatse Start/Stop funktsiooniga pumbaks, paigaldades elektroonilise rõhulüliti. Siis saab seda kasutada ka majapidamises veevarustusena.