Vastupidav ja võimas BP 5.000 Garden aiapump sobib suurepäraselt ökoloogiliseks ja säästlikuks aia kastmiseks, kasutades vett alternatiivsetest allikatest, näiteks tsisternidest või paakidest.

Aia kastmine nutikalt: Tänu suurele imemis- ja survejõudlusele võimaldab Kärcheri kompaktne ja kauakestev aiapump BP 5.000 Garden mugavalt ja keskkonnasäästlikult kasutada vett veekogudest, mahutitest jne. Tugeval pumbal on väike kaal ja seda saab mugavalt transportida tänu ergonoomilisele käepidemele. Aiapump on hooldusvaba ja ühendatav ilma tööriistu kasutamata. Suur jalglüliti võimaldab pumba mugavalt sisse ja välja lülitada. Pumbas kasutatud materjalid on kõrge kvaliteediga ja tagavad pika eluea. Võimalik on ka pikendatud garantii viieks aastaks. Samuti saab BP 5.000 Gardeni uuendada automaatse Start/Stop funktsiooniga pumbaks, paigaldades elektroonilise rõhulüliti. Siis saab seda kasutada ka majapidamises veevarustusena.

Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidav
Töökindel ja vastupidav
Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Mugav jalglüliti
Mugav jalglüliti
Lihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Optimaalne imemine
Optimaalne imemine
Kvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.
Eraldi täiteava
  • Lihtne täita enne kasutamist.
Nõrutuskruvi
  • Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Optimiseeritud adapterid
  • Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Ergonoomiline käepide
  • Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 650
Maksimaalne voolutugevus (l/h) < 5000
Tõstekõrgus (m) max. 40
Rõhk (bar) max. 4
Imemiskõrgus (m) 8
Väljutatava vee temperatuur (°C) max. 35
Ühenduskeere G1
Toitekaabel (m) 1,5
Pinge (V) 230 - 240
Sagedus (Hz) 50
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 6,8
Kaal, sh pakend (kg) 7,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 372 x 186 x 231

Scope of supply

  • Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
  • Kahesuunaline ühendusadapter G 1 pumpadele

Seadmed

  • Optimeeritud ühendus
  • Mugav jalglüliti
  • Eraldi täiteava
  • Vee äravoolu ventiil
  • Ergonoomiline kandesang
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.