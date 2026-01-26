Aiapump BP 5.000 Garden *EU
Vastupidav ja võimas BP 5.000 Garden aiapump sobib suurepäraselt ökoloogiliseks ja säästlikuks aia kastmiseks, kasutades vett alternatiivsetest allikatest, näiteks tsisternidest või paakidest.
Aia kastmine nutikalt: Tänu suurele imemis- ja survejõudlusele võimaldab Kärcheri kompaktne ja kauakestev aiapump BP 5.000 Garden mugavalt ja keskkonnasäästlikult kasutada vett veekogudest, mahutitest jne. Tugeval pumbal on väike kaal ja seda saab mugavalt transportida tänu ergonoomilisele käepidemele. Aiapump on hooldusvaba ja ühendatav ilma tööriistu kasutamata. Suur jalglüliti võimaldab pumba mugavalt sisse ja välja lülitada. Pumbas kasutatud materjalid on kõrge kvaliteediga ja tagavad pika eluea. Võimalik on ka pikendatud garantii viieks aastaks. Samuti saab BP 5.000 Gardeni uuendada automaatse Start/Stop funktsiooniga pumbaks, paigaldades elektroonilise rõhulüliti. Siis saab seda kasutada ka majapidamises veevarustusena.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavKärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Mugav jalglülitiLihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Optimaalne imemineKvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.
Eraldi täiteava
- Lihtne täita enne kasutamist.
Nõrutuskruvi
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Optimiseeritud adapterid
- Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|650
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 5000
|Tõstekõrgus (m)
|max. 40
|Rõhk (bar)
|max. 4
|Imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitekaabel (m)
|1,5
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
- Kahesuunaline ühendusadapter G 1 pumpadele
Seadmed
- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Eraldi täiteava
- Vee äravoolu ventiil
- Ergonoomiline kandesang
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.