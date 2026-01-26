Aiapump BP 6.000 Garden *EU
Aiapump BP 6.000 Garden on kauakestev, võimas ja sobib suurepäraselt kastmiseks veega, mis on pärit alternatiivsetest allikatest, näiteks paakidest või veekogudest.
Kärcheri aiapump BP 6.000 Garden saab kasutada veekogudest, mahutitest jne pärit vett mugavalt, kulutõhusalt ja keskkonnasõbralikul viisil. Kompaktne veepump tagab suure imemisvõimsuse ja suure rõhu. Kerge, kuid vastupidava pumba puhul kasutatud materjalid on kõrge kvaliteediga ja tagavad pika eluea. Aiapump ei vaja hooldust, on ühendatav ilma tööriistadeta ja seda saab mugavalt transportida ergonoomilise käepideme abil. Muud praktilised omadused: Suur jalglüliti võimaldab pumba sisse ja välja lülitada. Võimalik on ka pikendatud garantii viieks aastaks. Peale selle saab BP 6.000 Gardeni uuendada ka automaatse käivitus-/seiskamisfunktsiooniga pumbaks, paigaldades elektroonilise rõhulüliti. Siis saab seda kasutada ka majapidamises veevarustusena.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavKärcher pakub garantii pikendamist 5 aastani.
Mugav jalglülitiLihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Optimaalne imemineKvaliteetne pump tõmbab vee 8 meetri sügavuselt (nt tsisternist) hetkega välja.
Eraldi täiteava
- Lihtne täita enne kasutamist.
Nõrutuskruvi
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Optimiseeritud adapterid
- Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 6000
|Tõstekõrgus (m)
|max. 45
|Rõhk (bar)
|max. 4,5
|Imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitekaabel (m)
|1,5
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|9,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|384 x 204 x 253
Scope of supply
- Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
- Kahesuunaline ühendusadapter G 1 pumpadele
Seadmed
- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Eraldi täiteava
- Vee äravoolu ventiil
- Ergonoomiline kandesang
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
