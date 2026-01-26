Kärcheri aiapump BP 6.000 Garden saab kasutada veekogudest, mahutitest jne pärit vett mugavalt, kulutõhusalt ja keskkonnasõbralikul viisil. Kompaktne veepump tagab suure imemisvõimsuse ja suure rõhu. Kerge, kuid vastupidava pumba puhul kasutatud materjalid on kõrge kvaliteediga ja tagavad pika eluea. Aiapump ei vaja hooldust, on ühendatav ilma tööriistadeta ja seda saab mugavalt transportida ergonoomilise käepideme abil. Muud praktilised omadused: Suur jalglüliti võimaldab pumba sisse ja välja lülitada. Võimalik on ka pikendatud garantii viieks aastaks. Peale selle saab BP 6.000 Gardeni uuendada ka automaatse käivitus-/seiskamisfunktsiooniga pumbaks, paigaldades elektroonilise rõhulüliti. Siis saab seda kasutada ka majapidamises veevarustusena.