Aiapump BP 6.000 Garden on kauakestev, võimas ja sobib suurepäraselt kastmiseks veega, mis on pärit alternatiivsetest allikatest, näiteks paakidest või veekogudest.

Kärcheri aiapump BP 6.000 Garden saab kasutada veekogudest, mahutitest jne pärit vett mugavalt, kulutõhusalt ja keskkonnasõbralikul viisil. Kompaktne veepump tagab suure imemisvõimsuse ja suure rõhu. Kerge, kuid vastupidava pumba puhul kasutatud materjalid on kõrge kvaliteediga ja tagavad pika eluea. Aiapump ei vaja hooldust, on ühendatav ilma tööriistadeta ja seda saab mugavalt transportida ergonoomilise käepideme abil. Muud praktilised omadused: Suur jalglüliti võimaldab pumba sisse ja välja lülitada. Võimalik on ka pikendatud garantii viieks aastaks. Peale selle saab BP 6.000 Gardeni uuendada ka automaatse käivitus-/seiskamisfunktsiooniga pumbaks, paigaldades elektroonilise rõhulüliti. Siis saab seda kasutada ka majapidamises veevarustusena.

Omadused ja tulu
Aiapump BP 6.000 Garden *EU: Töökindel ja vastupidav
Töökindel ja vastupidav
Kärcher pakub garantii pikendamist 5 aastani.
Aiapump BP 6.000 Garden *EU: Mugav jalglüliti
Mugav jalglüliti
Lihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Aiapump BP 6.000 Garden *EU: Optimaalne imemine
Optimaalne imemine
Kvaliteetne pump tõmbab vee 8 meetri sügavuselt (nt tsisternist) hetkega välja.
Eraldi täiteava
  • Lihtne täita enne kasutamist.
Nõrutuskruvi
  • Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Optimiseeritud adapterid
  • Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Ergonoomiline käepide
  • Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1000
Maksimaalne voolutugevus (l/h) < 6000
Tõstekõrgus (m) max. 45
Rõhk (bar) max. 4,5
Imemiskõrgus (m) 8
Väljutatava vee temperatuur (°C) 35
Ühenduskeere G1
Toitekaabel (m) 1,5
Pinge (V) 230 - 240
Sagedus (Hz) 50
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 9,5
Kaal, sh pakend (kg) 10,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 384 x 204 x 253

Scope of supply

  • Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
  • Kahesuunaline ühendusadapter G 1 pumpadele

Seadmed

  • Optimeeritud ühendus
  • Mugav jalglüliti
  • Eraldi täiteava
  • Vee äravoolu ventiil
  • Ergonoomiline kandesang
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
