Tänu suurele imemisvõimsusele ja survejõudlusele pakub aiakomplekt BP 6.000 ideaalseid tingimusi mugavaks aia kastmiseks veekogudest või paakidest. BP 6.000 garden Set koos filtri ja tagasilöögiklapiga 3,5 m vaakumkindla spiraalvoolikuga (G1" ühenduskeere, läbimõõt 3/4") võimaldab koheselt kasutada tugevat ja kerget pumpa. Ergonooomiline käepide võimaldab pumpa hõlpsasti transportida. Kärcheri aiapumbad on võimsad ja hooldusvabad ning neid saab ühendada ilma tööriistu kasutamata. Neid saab ka jalglüliti abil mugavalt sisse ja välja lülitada, kaitstes nii selga. Kasutatud materjalid on kvaliteetsed ja pika eluea aluseks. Võimalik on ka pikendatud Kärcheri viieaastane garantii. Elektroonilise rõhulüliti abil saab pumpa täiendada automaatse käivitamise/seiskamise funktsiooniga.