Aiapump BP 6.000 Garden Set
BP 6.000 Garden Set sisaldab imemiskomplekti, et kauakestvat ja võimsat aiapumpa saaks kohe aia kastmiseks kasutada.
Tänu suurele imemisvõimsusele ja survejõudlusele pakub aiakomplekt BP 6.000 ideaalseid tingimusi mugavaks aia kastmiseks veekogudest või paakidest. BP 6.000 garden Set koos filtri ja tagasilöögiklapiga 3,5 m vaakumkindla spiraalvoolikuga (G1" ühenduskeere, läbimõõt 3/4") võimaldab koheselt kasutada tugevat ja kerget pumpa. Ergonooomiline käepide võimaldab pumpa hõlpsasti transportida. Kärcheri aiapumbad on võimsad ja hooldusvabad ning neid saab ühendada ilma tööriistu kasutamata. Neid saab ka jalglüliti abil mugavalt sisse ja välja lülitada, kaitstes nii selga. Kasutatud materjalid on kvaliteetsed ja pika eluea aluseks. Võimalik on ka pikendatud Kärcheri viieaastane garantii. Elektroonilise rõhulüliti abil saab pumpa täiendada automaatse käivitamise/seiskamise funktsiooniga.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavKärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Mugav jalglülitiLihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
KasutusvalmisSisaldab ühendusvalmis, hermeetilist spiraalvoolikut, millel on imemisfilter ja tagasilöögiklapp.
Optimaalne imemine
- Kvaliteetne pump tõmbab vee 8 meetri sügavuselt (nt tsisternist) hetkega välja.
Eraldi täiteava
- Lihtne täita enne kasutamist.
Nõrutuskruvi
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Optimiseeritud adapterid
- Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 6000
|Tõstekõrgus (m)
|max. 45
|Rõhk (bar)
|max. 4,5
|Imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitekaabel (m)
|1,5
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|9,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|384 x 204 x 253
Scope of supply
- Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
- Kahesuunaline ühendusadapter G 1 pumpadele
- Sisaldab imikomplekti PerfectConnect
Seadmed
- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Eraldi täiteava
- Vee äravoolu ventiil
- Ergonoomiline kandesang
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
